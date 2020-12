Gośćmi Agnieszki Gozdyry w poniedziałkowej "Debacie Dnia" byli wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski (jest także posłem Solidarnej Polski) oraz Tomasz Trela, parlamentarzysta Lewicy.

Kowalski przed programem przyznał, że w sobotę, podczas zebrania zarządu Solidarnej Polski, złożył wniosek o opuszczenie Zjednoczonej Prawicy przez jego partię. Chciał założenia osobnego klubu w Sejmie i ułożenia "na nowo" relacji z Prawem i Sprawiedliwością.

Czy Kowalski ufa premierowi?

W "Debacie Dnia" wiceminister oświadczył, że jego szefem politycznym jest "wyłącznie minister Zbigniew Ziobro, a w resorcie Jacek Sasin. Wówczas prowadząca dopytała go, czy nie uważa, iż jego szefem w rządzie jest premier Mateusz Morawiecki.

- Lipcowa decyzja Morawieckiego była błędem, którego skutki poznaliśmy kilka tygodni później, gdy unijni dyplomaci negowali rozumienie tzw. konkluzji - odpowiedział Kowalski.

Gdy Agnieszka Gozdyra zapytała się go po raz drugi o szefa Rady Ministrów i zaufanie do niego, odparł: - Mam pełne zaufanie do Zbigniewa Ziobry i drużyny Solidarnej Polski.

WIDEO: Fragment programu "Debata Dnia"