W Polsce jest 12 454 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażeń rośnie kolejny dzień z rzędu - w poniedziałek było ich mniej niż 5 tys., we wtorek 6,9 tys. Dziś zmarło kolejnych 605 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Ogólna liczba zakażeń to 1 mln 159 tys. 901, a bilans zmarłych wzrósł do 23 tys. 914. Do tej pory wyzdrowiało 892 650 osób.

MZ poinformowało o 12 454 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1461), wielkopolskiego (1373), śląskiego (1340), kujawsko-pomorskiego (1181), zachodniopomorskiego (1064), łódzkiego (943), pomorskiego (868), warmińsko-mazurskiego (815), lubelskiego (641), dolnośląskiego (629), małopolskiego (538), podlaskiego (370), lubuskiego (323), podkarpackiego (322), opolskiego (247), świętokrzyskiego (181).

"158 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - wskazano.

Z powodu COVID-19 zmarło 155 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 450 osób.

Jak przekazano, w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

Ponad 12 tys. nowych ozdrowieńców

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 18 tys. 899 osób, u których potwierdzono zakażenie; 1732 jest pod respiratorami – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 36 tys. 628 łóżek i 3090 respiratorów.

W Wielkiej Brytanii wykryto nowy wariant koronawirusa, który - jak się uważa - rozprzestrzenia się szybciej niż ten znany do tej pory - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock.

Jak mówił Hancock, do tej pory wykryto ponad 6 tys. przypadków nowego wirusa na 60 różnych obszarach głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii i to on napędza gwałtowne wzrosty w statystykach, które są widoczne na tych obszarach w ostatnich dniach.

Kiedy szczepionka dotrze do Polski?

- Jest szansa, że pierwsza partia szczepionki przeciw koronawirusowi pojawi się w Polsce na przełomie grudnia i stycznia - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Według niego, może nawet do końca przyszłych wakacji uda się w Polsce osiągnąć odporność populacyjną.

Jak dodał, "jeżeli chodzi o tę pierwszą turę, czyli medyków, to tutaj będziemy szczepienia dokonywali poprzez szpitale, które nazywamy sobie roboczo szpitalami węzłowymi". - One będą w zasadzie mogły wyszczepić wszystkie osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych - zaznaczył Niedzielski.

Pandemia koronawirusa paraliżuje świat

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

