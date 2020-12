Tłumy turystów w Chile. Mimo pandemii chcieli zobaczyć zaćmienie słońca

Ponad 120 tysięcy osób odbyło specjalnie podróż z Santiago de Chile do leżącej o blisko 800 km na południe 35-tysięcznej turystycznej mekki Chilijczyków i cudzoziemców, miasta Pucon u stóp Kordylierów. Lecieli samolotami i jechali samochodami aby podziwiać zjawisko zaćmienia słońca.

Główne miasto Araukanii, otoczone wulkanami Pucon u stóp Kordylierów, w ciągu kilkunastu godzin powetowało sobie znaczną część strat, jakie poniosło wskutek pandemii. Wprowadzane na przemian w różnych regionach kraju rygorystycznie egzekwowane przez żandarmerię lockauty wcześniej dotkliwie ugodziły w jedno z bardzo ważnych źródeł dochodów Chilijczyków – turystykę zagraniczna i krajową.

Chętnych do obejrzenia w wulkanicznym krajobrazie Araukanii zjawiska całkowitego zaćmienia słońca było znacznie więcej. Władze regionu ograniczyły jednak liczbę rejsów linii lotniczych i pozwoleń na lądowania dla prywatnych samolotów. Burmistrz 35-tysięcznego Pucon zaapelował w poniedziałek rano do wszystkich przybyłych turystów, aby ze względu na pandemię koronawirusa oglądali zjawisko zaćmienia słońca z tarasów hoteli i pensjonatów bez gromadzenia się na ulicach i placach miasta.

W Pucon liczba przypadków koronawirusa jest niewielka. Tymczasem w leżącym na południe od Araukanii regionie Magallanes w chilijskiej Patagonii, leżącym o 1 400 km na południe od Pucon, padł rekord zachorowań w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

