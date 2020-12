Lekarka pokazała, co znalazła w brzuchu dziecka. "Wyrzućcie to dziadostwo z domu"

Lekarka Magdalena Dobrowolska kilka dni temu opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia kolorowych, metalowych kulek, które trzeba było usuwać z brzucha małego pacjenta.

"I znowu przyjęłam na dyżurze kolejne połknięte magnesowe kulki. Tym razem udało je się usunąć w gastroskopii i dziecko nie potrzebowało operacji. Dziś kulki nie zrobiły "dziury" w przewodzie pokarmowym ale gdyby poleżały tam jeszcze kilka dni, to pewnie by tak się stało... Nie ma tygodnia, żeby do nas do szpital nie trafiło dziecko, które zjadło magnesowe kulki. Jeśli macie to w domu wyrzućcie to dziadostwo i nigdy kupujcie tej pseudo zabawki..." - napisała.