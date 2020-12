Wsparcie dla przedsiębiorców. "Tarcza 6.0" opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19, tzw. tarczę 6.0. Przewiduje pomoc w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS, trafi do firm z ok. 40 branż.

Celem ustawy jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obecnie zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.

"Ustawa wprowadza do porządku prawnego dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy" - czytamy.

Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w ustawie to zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne. Tarcza przewiduje również rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Pomoc dla 40 branż

Pierwotnie tarcza 6.0 przewidywała udzielenie wsparcia finansowego ok. 30 branżom. Senat w swoich poprawkach rekomendował poszerzenie grona beneficjentów o kolejne kilkadziesiąt branż. Ostatecznie Sejm zgodził się na rozszerzenie pomocy dla kolejnych branż, m.in. firm działających w kateringu, transporcie, kulturze, handlu. Łącznie narzędzia pomocowe trafią do ok. 40 branż - m.in. do branży gastronomicznej, turystycznej, kulturalno-rozrywkowej, sportowej, edukacyjnej.

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów), transportową (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to m.in.: sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne, pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i podawanie napojów, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, działalność fotograficzna, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Nowe przepisy przewidują m.in. dofinansowanie w wysokości 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Rozwiązania na 3 miesiące

Ustawa przewiduje też uprawnienia dla rad gmin do wprowadzenia zwolnienia lub przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, czy rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do skorzystania z pomocy finansowej, w postaci dodatkowego świadczenia postojowego, na kolejne grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Chodzi również o wprowadzenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji zaczną obowiązywać po upływie trzy dni od momentu publikacji treści tarczy branżowej w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

"Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd podejmie decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie też poszerzenie pomocy o kolejne branże" - informował resort.

Resort szacuje, że z instrumentów przewidzianych w tarczy 6.0 skorzysta 270 tys. firm.

