Premier: dzięki tarczy finansowej uratowaliśmy około 5 mln miejsc pracy

W piątek Morawiecki odwiedził firmę Polmet Display Sp. z o.o. W tym miejscu odbyła się też konferencja prasowa dotycząca dalszego wsparcia dla przedsiębiorców w pandemii.

ZOBACZ: Tarcza Finansowa 2.0. Miliardowe długi firm czekających na pomoc

Szef rządu podkreślał, że rząd będzie chciał wypracować "jak najlepsze pozycje startowe" w roku 2021 m.in. dla eksportu. Zapewniał, że prowadzi konsultacje i rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorców. Dodał, że, licząc wszystkie instrumenty wsparcia, udało się uratować "około pięciu milionów miejsc pracy".

"Mamy drugie najniższe bezrobocie w UE"

- To jest ta najlepsza wiadomość, którą możemy pokazać na tle Unii Europejskiej - mamy drugie najniższe bezrobocie w całej Unii, wyprzedzają nas tylko Czechy - mówił szef rządu.

- W tej nierównej walce będziemy razem z przedsiębiorcami - zapewniał premier.

Dodał, że będzie dalej rozmawiać z "różnymi branżami, by szczegółowo rozpoznać ich problemy".

"Nie zostawimy przedsiębiorców"

- Nie możemy przewidzieć, kiedy do końca będziemy mogli pożegnać problemy z epidemią, ale mogę obiecać, że państwo polskie nie pozostawi przedsiębiorców, nie pozostawi pracowników samym sobie. Będziemy w tej tarczy (finansowej) jesiennej, którą dzisiaj mamy już rozkręconą, wspierać najbardziej pokrzywdzone branże, ale też wiele innych firm nie tylko w tych branżach całkowicie zamkniętych - zapowiedział Morawiecki.

ZOBACZ: "Fałszywa nadzieja przedsiębiorców. Brak wiary, że ktokolwiek panuje nad sytuacją"

Mówił, że te firmy i państwa, które będą najlepiej przygotowane do ofensywy rynkowej po tym, jak zadziała szczepionka na koronawirusa, będą miały najlepsze wyniki finansowe, inwestycyjne i gospodarcze w 2021 i 2022 roku.

"Jeśli 40 mld zł nie wystarczy, uruchomimy kolejne środki"

Premier podkreślił na piątkowej konferencji, że jesienna pomoc covidowa trafi do mikro, małych, średnich i dużych firm. Wskazał, że do tych pierwszych ma trafić 3-4 mld zł, dla małych i średnich firm - ok. 7 mld zł, a dla większych - ok. 25 mld zł.

- Jeżeli te 35 do 40 mld zł nie wystarczy po to, żeby utrzymać większość przedsiębiorców przy życiu, utrzymać płynność, żeby zareagować na ten szok popytowy, podażowy, porwanie łańcuchów dostaw, będziemy niewątpliwie uruchamiać kolejne środki - zadeklarował szef rządu.

ZOBACZ: Ponad 125,8 mln zł pomocy dla przedsiębiorstwa "Porty Lotnicze"

Według Morawieckiego rząd jest na to gotowy, ponieważ skutecznie uszczelniono system podatkowy. Jak mówił, mafie VAT-owskie, które "okradały Polskę, są w odwrocie". - Dlatego sytuacja budżetu państwa po listopadzie jest lepsza, niż to wcześniej zakładano - dodał.

- Nie wiemy do końca, jak sytuacja będzie się układać w styczniu, w lutym. Jeżeli będzie gorzej, będziemy na pewno zwiększać nasze programy - zapewnił szef rządu.

WIDEO - "Boję się o pana polityczną przyszłość". Poseł Lewicy do wiceministra Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ Polsat News