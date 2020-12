W wieku 65 lat w poniedziałek zmarł aktor teatralny i filmowy Piotr Machalica, znany m.in. z ról w filmach: "Dekalog IX" Krzysztofa Kieślowskiego, "Dzień świra" Marka Koterskiego i "Jaga" Tomasza Bagińskiego. Był związany m.in. z Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem Polonia i Och-Teatrem.



Informację o śmierci aktora opublikowano na jego oficjalnym profilu na Facebooku: "Po dzielnej walce Piotr Machalica zmarł dziś o 02:30 w szpitalu MSWiA w Warszawie" - napisano. W niedzielę media informowały, że aktor trafił do szpitala.

Prezydent: "Będzie Go brakowało. Smutny dzień"

Odejście artysty za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentowali prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier oraz minister kultury, i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"Dziś w nocy odszedł Pan Piotr Machalica - wybitna Postać polskiej sceny teatralnej, filmowej i piosenki aktorskiej. Swoimi rolami potrafił bawić ale i skłaniać do refleksji. Będzie Go brakowało. Smutny dzień" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Artyści żegnają swego kolegę

- To był bardzo zdolny, bardzo utalentowany aktor. Miał coś takiego w sobie ciepłego, a zarazem przekonywującego. Przykro mi słyszeć, że umarł - powiedział reżyser filmowy, przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Jacek Bromski. - Pierwszy raz zobaczyłem go w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w szkolnym przedstawieniu pt. "Dyrektor teatru" i bardzo mi się wtedy spodobał. Zaangażowałem go do filmu "Ceremonia pogrzebowa", który stanowił jego debiut filmowy. Przed tym grywał w serialu telewizyjnym - mówił Bromski. Przypomniał, że Piotr Machalica zagrał główne role w kilku jego filmach.

- Był wspaniałym aktorem o wyjątkowej pokorze, wyjątkowym takcie. Cudownie śpiewał. Pracowałem z nim kilka razy i zawsze była to obopólna radość - dodał z kolei reżyser Maciej Wojtyszko.

Śmierć Machalicy wywołała także duże poruszenie w gronie aktorów, którzy mieli okazję z nim współpracować.

"Cieszył się szczęściem innych"



"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł tej nocy, nasz wielki przyjaciel, kolega, wspaniały Człowiek i cudowny Artysta Piotr Machalica. Kochaliśmy i podziwialiśmy Go wszyscy. Był w naszej Fundacji od samego początku i zagrał na naszych scenach przez ostatnie 15 lat setki spektakli, także zaśpiewał wiele koncertów" - napisała w mediach społecznościowych Krystyna Janda.

"Piotrusiu, kochanie, to pożegnanie, najczulsze z możliwych, to podziękowanie za Twój talent, przyjaźń, Twoje ciepło, czar, lojalność, rzetelność, poczucie humoru, prawość, wielkie Człowieczeństwo. Żegnaj piękny i czuły książę, cieszymy się że byłeś ostatnie lata bardzo szczęśliwy i dzieliłeś się z nami i publicznością Twoim szczęściem" - dodała.

- Nie mogliśmy uwierzyć, że nas spotyka wszystkich takie nieszczęście i ludzkie i teatralne, ponieważ nagle zostaliśmy zatrzymani w pół kroku, w pół słowa z nim, w pół uśmiechu - mówiła aktorka. Był człowiekiem niezwykłym, ale bardzo skromnym - podkreśliła.

- Trudno mówić o człowieku, z którym właściwie 45 lat zawodowego życia się nie rozstawałam. Był opoką naszej Fundacji, zawsze wiedzieliśmy, że jak będzie tylko mógł, to przyjedzie i zagra, zrobi nową rolę i to będzie na pewno rola wspaniała. Tak zagrał cudowną rolę "Tereski" w "Casa Valentina", przebrany w perukę, w korale. To była taka rozkoszna rola, taka tkliwa, czuła. A jesteśmy niedawno po premierze "LILY", którą zagraliśmy razem w grupie aktorów, ale Piotrek grał tam rolę główną - mówiła Janda.

Zaznaczyła, że Machalica był "człowiekiem po prostu niezwykłym, nadzwyczajnym". - To był taki wspaniały facet, men, a jednocześnie tak delikatny, ciągle czuło się wzruszenie - podsumowała.

- W ostatnich latach był bardzo szczęśliwy, uśmiechnięty. To był wspaniały kolega, który nikomu nie zazdrościł, cieszył się szczęściem innych. Nie zapominajmy o Piotrze - wyznał w programie "Nowy Dzień" na antenie Polsat News Michał Żebrowski.

- Rzadko używam tego słowa, ale to był przyjaciel - podkreślił Krzysztof Materna, dyrektor artystyczny krakowskiego Teatru Bagatela. - Był wybitnym aktorem, ale ja go pokochałem jako człowieka, bo był to człowiek o wielkiej nadwrażliwości, kochający wszystkich dookoła, niesłychanie dobry, ciepły, zażenowany tym, że ktoś mógł zostać skrzywdzony. Często widziałem go płaczącego nad czyimś losem - mówił w Polsat News. - Piotrek był kłębowiskiem nadwrażliwości, emocji, a z drugiej strony był w tym wszystkim taki nieporadny, taki wycofany. Ale uwielbialiśmy go.

"Głos przyprawiający o dreszcze"

"Pod koniec sierpnia brałam udział w »bitwie poetyckiej« na »Imieninach Jana Kochanowskiego«»....dopiero co... chwilę temu.... Jego głos... przyprawiający o dreszcze, pełen ogromnych emocji, porażająco piękny i głęboki, niezwykła osobowość teatralna i filmowa... Piotr Machalica [*] jeszcze tyle mógł Pan dać światu. To tak potwornie smutne..." - wspomina na swoim profilu facebookowym Barbara Kudrej-Szatan.

"Jeśli powiem, że zgasło Słońce, nie będzie w tym cienia przesady..." - podsumowała na swoim Instagramie Grażyna Wolszczak.

Magda Umer zamieściła na Facebooku jego piosenkę z 2015 r., "Piaskownica".

