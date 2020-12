Nie żyje Katarzyna Łaniewska. Aktorka miała 87 lat

"Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Katarzynę Łaniewską. Droga Pani Kasiu, dziękujemy za wszystko. Pozostanie Pani w naszych sercach na zawsze. R.I.P" - napisała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Katarzynę Łaniewską. Droga Pani Kasiu, dziękujemy za wszystko. Pozostanie Pani w naszych sercach na zawsze. R.I.P pic.twitter.com/VyDRz0nN5T — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) December 7, 2020

O śmierci aktorki poinformował w poniedziałek także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. "Do domu Ojca odeszła wspaniała aktorka, mistrzyni polskiej mowy Katarzyna Łaniewska. W stanie wojennym krzepiła ducha i dawała nadzieję przypominając strofy wielkich poetów podczas Mszy św. za Ojczyznę odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki... Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!" - napisał.

Bardzo smutna wiadomość. Do domu Ojca odeszła wspaniała aktorka, mistrzyni polskiej mowy Katarzyna Łaniewska. W stanie wojennym krzepiła ducha i dawała nadzieję przypominając strofy wielkich poetów podczas Mszy św. za Ojczyznę odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki...

RIP. pic.twitter.com/lRQQxbK4PL — Jan Kasprzyk (@JanKasprzyk) December 7, 2020

Katarzyna Łaniewska urodziła się 20 czerwca 1933 r. w Łodzi. W 1955 r. została absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zagrała kilkadziesiąt ról filmowych i teatralnych. Szeroka publiczność kojarzy ją najbardziej z serialami "Plebania", "Czterdziestolatek" i "Gruby". Na wielkim ekranie można ją było oglądać m.in. w "Przedwiośniu" Filipa Bajona, "Koglu-moglu" Romana Załuskiego i "Przesłuchaniu" Ryszarda Bugajskiego.

Występowała także w teatrach: Polskim, Dramatycznym, Narodowym i Ateneum w Warszawie.

Nagrody i wyróżnienia

Aktorka miała na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. W 2006 r. za zasługi dla polskiej kultury otrzymała Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a rok później - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zaangażowanie w walkę o wolność słowa i wolne media, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej". Niespełna dwa tygodnie temu artystka została laureatką dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości.

W czasie studiów należała do socjalistycznej organizacji młodzieżowej ZMP, jednak jak sama stwierdziła "nie jest prawdą, co niektórzy próbują insynuować, że kierowała ZMP. Tak nie było". Następnie należała do PZPR.

Związana z opozycją antykomunistyczną

Pod koniec lat siedemdziesiątych związała się z opozycją antykomunistyczną. W 1980 roku współtworzyła struktury NSZZ "Solidarność" w Teatrze Ateneum. Uczestniczyła w organizowaniu koncertów patriotycznych i kolportażu podziemnych wydawnictw. Współpracowała w tym okresie z ks. Jerzym Popiełuszką.

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku została bezpartyjną kandydatką do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu śródmiejsko-warszawskim; uzyskała blisko 100 tys. głosów (niespełna 31 proc.) i przegrała z kandydującą z ramienia Platformy Obywatelskiej w tym samym okręgu Barbarą Borys-Damięcką (prawie 197 tys.).

Regularnie angażowała się w popieranie działań Prawa i Sprawiedliwości.

