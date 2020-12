10 mln mniej pasażerów w LOT. "Efekt pandemii"

W efekcie pandemii w 2020 r. LOT przewiezie prawdopodobnie ok. 2 mln osób zamiast 12 mln pasażerów - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Moczulski pytany był przez TV Republika o skutki pandemii, które dotknęły polskie lotnictwo. "W tym roku mieliśmy przewieźć około 12 milionów pasażerów, prawdopodobnie przewieziemy około 2 mln osób" - powiedział rzecznik.

Jego zdaniem, patrząc na liczbę pasażerów można powiedzieć, że LOT cofnął się o dekadę. - Zredukowana liczba operacji faktycznie cofa nas o prawie 10 lat do tyłu. Pozostaje pytanie otwarte, jak szybko uda nam się wrócić do poziomu liczby przewiezionych pasażerów z chociażby ubiegłego roku - powiedział.

Zapewnił, że jeżeli chodzi o personel, firma robi co może, żeby zostały utrzymane uprawnienia do latania, zarówno w przypadku personelu podkładowego, jak i pilotów. - Robimy wszystko, żeby utrzymać ciągłość zatrudnienia. Natomiast według tego, co publikuje IATA, zagrożonych na całym świecie jest 46 mln miejsc pracy w lotnictwie - powiedział.

Szybkie testowanie przed wylotem

Rzecznik pytany był także o plany przewoźnika. Wyjaśnił, że są one opracowywane w grupach roboczych, w ramach stowarzyszeń, w których jest LOT w IATA. Wskazał na Star Alliance. - W ramach tych grup roboczych wypracowujemy rozwiązania, które pozwolą na powrót pasażerów na pokłady samolotów nie tylko LOT-u, ale również innych przewoźników - poinformował Moczulski.

Jego zdaniem kluczowe jest - zanim szczepionki staną się masowe - szybkie testowanie na Covid przed wylotem. Według przedstawiciela LOT, w Europie nie sprawdzi się rozwiązanie proponowane przez prezesa linii australijskich, aby na pokład samolotów wpuszczać tylko tych, którzy się zaszczepili.

- Dużo bardziej sensowne będzie szybkie testowanie przed wylotem - zaznaczył. Podkreślił, że jeśli chodzi o zagrożenie epidemiczne, to lotnictwo jest najbezpieczniejszym środkiem transportu - filtry HEPA filtrują 99,99 proc. drobnoustrojów, w tym wirusy, a powietrze w samolocie jest wymieniane co 1,5 do 2 minut.

Moczulski dodał, że ważne jest przywrócenie zaufania do podróży lotniczych. - Liczymy na to, że od sezonu letniego, czyli od kwietnia przyszłego roku popyt na podróże lotnicze będzie się stopniowo, ale systematycznie zwiększał - powiedział.

emi/ PAP