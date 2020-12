W Polsce jest 4896 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażeń spada - w niedzielę było ich prawie 9 tys., a w sobotę - ponad 11 tys. Zmarło kolejnych 96 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Ogólna liczba zakażeń to 1 mln 140 tys. 572, a bilans zmarłych wzrósł do 22 tys. 960. Do tej pory wyzdrowiało 869 tys. 155 chorujących.

Mamy 4896 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem podało Ministerstwo Zdrowia. Ostatnio podobną, mniejszą od 5 tys. liczbę przypadków odnotowano 9 października. Jednego dnia przybyło wtedy 4739 nowych zachorowań.

Najwięcej zakażeń na Mazowszu

Najwięcej chorych pochodzi z województw: mazowieckiego (715), zachodniopomorskiego (561), kujawsko-pomorskiego (531).

Nowe przypadki odnotowano także na terenie województw: pomorskiego (460), wielkopolskiego (392), warmińsko-mazurskiego (275), śląskiego (272), dolnośląskiego (258), lubuskiego (207), łódzkiego (190), podkarpackiego (180), lubelskiego (179), opolskiego (176), małopolskiego (143), świętokrzyskiego (108), podlaskiego (78).

Resort zdrowia podał, że 171 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 4 896 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (715), zachodniopomorskiego (561), kujawsko-pomorskiego (531), pomorskiego (460), wielkopolskiego (392), warmińsko-mazurskiego (275), śląskiego (272), dolnośląskiego (258),

Zmarło mniej niż 100 osób

Z powodu COVID-19 zmarło 40 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 56 osób. W sumie nie żyje 96 osób.

Ogólna liczba wszystkich zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła do 22 tys. 960.

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 140 572/22 960 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ponad 10 tys. ludzi wyzdrowiało w dobę

Resort zdrowia poinformował, że według stanu na 13 grudnia w całym kraju zajętych było 18 tys. 813 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wszystkich takich miejsc jest 37 tys. 411.

Z danych resortu zdrowia wynika, że w niedzielę zajętych było 1807 respiratorów, z ogółu 3103 urządzeń przygotowanych dla chorych, którzy ciężko przechodzą infekcję SARS-CoV-2.

Kwarantanna została nałożona na 191 tys. 726 osób, zaś nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 12 tys. 310 osób.

Jak dotąd od początku pandemii wyzdrowiało 869 tys. 155 osób. W ciągu doby z choroby wyszło 10 tys. 260 zakażonych.





Prawie 20 tysięcy testów

Z danych ministerstwa wynika, że od początku pandemii laboratoria zbadały 6 mln 695 tys. 762 próbki pochodzące od 6 mln 463 tys. 741 pacjentów. Dały one wynik pozytywny w przypadku 1 mln. 140 tys. 572 osób.

W ciągu ostatniej doby wykonano 19 tys. 913 testów, w tym 5885 analiz antygenowych. Liczba zleceń testów z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej osiągnęła 1 mln 478 tys. 882.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 19,9 tys. testów na #koronawirus.

Bez zaostrzania ograniczeń przed świętami

- W tej chwili nie są omawiane warianty zaostrzenia obostrzeń przed świętami Bożego Narodzenia - powiedział w "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller w "Graffiti". O wprowadzeniu pełnego lockdownu zdecydowały właśnie Niemcy.

ZOBACZ: W tej chwili nie jest omawiane wzmacnianie obostrzeń przed świętami - rzecznik rządu w "Graffiti"

W Polsce utrzymają się obecne obostrzenia. Müller pytany był również o przyjęcie szczepionki przez premiera. Nie wykluczył, że nastąpi to przed telewizyjnymi kamerami.

Szczepionka u ciężarnych. Nowe informacje

Planowane są badania bezpieczeństwa i immunogenności szczepionki przeciw SARS-CoV-2 u kobiet w ciąży i w okresie laktacji - powiedział dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dodał, że trwają badania przedkliniczne w modelu zwierzęcym. Ich wstępne wyniki powinny być znane jeszcze w grudniu.

ZOBACZ: Czy przeciw koronawirusowi będą się mogły szczepić kobiety w ciąży?

Ekspert wskazał, że koncern Pfizer planuje przeprowadzenie badań bezpieczeństwa i immunogenności pośród kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Jednak, aby takie badania przeprowadzić, muszą one zostać poprzedzone zakończeniem badaniem bezpieczeństwa reprodukcyjnego na zwierzętach. Do tej pory do żadnego z badań klinicznych szczepionki przeciw SARS-CoV-2 nie włączano kobiet, które w momencie rekrutacji byłyby w ciąży.

Pandemia koronawirusa paraliżuje świat

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

