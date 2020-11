Pasażer samolotu zaraził koronawirusem cztery osoby. Zbadano, gdzie kto siedział

Według raportu nowozelandzkiego Instytutu Nauk o Środowisku i Badań, pasażer, który przed lotem z Dubaju do Auckland miał negatywny wynik testu na koronawirusa, podczas lotu zakaził cztery osoby. W sumie siedmiu pasażerów siedzących w stosunkowo bliskiej odległości uzyskało wynik pozytywny na obecność SARS-CoV-2.

Chodzi o lot z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Auckland w Nowej Zelandii, z dwugodzinnym postojem na tankowanie w Kuala Lumpur w Malezji, gdzie żaden z pasażerów nie wysiadł ani nie wsiadł do samolotu. Podróż odbyła się 29 września.

Lot z Dubaju do Auckland to jeden z najdłuższych obecnie lotów, trwa ok. 18 godzin.

Raport zidentyfikował siedmiu pasażerów jako A, B, C, D, E, F i G. Spośród nich wszyscy przeszli test PCR na Covid-19 w swoich krajach w ciągu 72 godzin przed podróżą i uzyskali wynik negatywny.

14-dniowa kwarantanna

Nowa Zelandia prowadzi obecnie obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla wszystkich przylotów międzynarodowych, więc wszyscy z 86 pasażerów na pokładzie samolotu po wylądowaniu zostali zabrani do centrów kwarantanny, gdzie zostali poddani testom na koronawirusa trzeciego i dwunastego dnia pobytu.

Pasażerowie A, B i C uzyskali wynik pozytywny na obecność koronawirusa podczas pierwszego badania przesiewowego 2 października. W następnych dniach taki wynik uzyskało kilku kolejnych.

Ekspertyza naukowców

Opierając się na diagramie dotyczącym m.in. analizy genomowej, tego, kto i kiedy wykazywał objawy oraz opierając się o rozkład miejsc w samolocie, naukowcy wysnuli przypuszczenie, że pasażerowie A i / lub B prawdopodobnie nosił/ nosili w sobie wirusa będąc na pokładzie. Stworzyli grafikę, na której pokazali, kto gdzie siedział.

Naukowcy zakwestionowali również skuteczność testów wykonanych przez te osoby przed wylotem. Wobec tego zalecili, aby wszystkie osoby przybywające z zagranicy do Nowej Zelandii były traktowane "jako potencjalnie zakażone SARS-CoV-2, nawet jeśli miały one testy przed wylotem.

Latanie bezpieczniejsze niż zakupy w supermarkecie

Raport Harvardu z zeszłego miesiąca sugeruje, że latanie jest bezpieczniejsze niż zakupy spożywcze, jeśli chodzi o ryzyko zakażenia się koronawirusem. Jak wskazano, linie lotnicze stosują od wiosny zintensyfikowane działania, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia koronawirusa na pokładach samolotów. Obejmują one "wysoce efektywne systemy wentylacyjne" zainstalowane w samolotach, nakaz noszenia maseczek na twarz, nowe procedury dezynfekcji (zwłaszcza w przypadku powierzchni często dotykanych) badania przesiewowe, w tym konieczność poświadczenia przez pasażerów, że nie mają żadnych niepokojących objawów zdrowotnych, lepsza edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie łagodzenia ryzyka i rozpoznawania objawów.

Od czasu wprowadzenia tych nowych procedur "było niewiele dowodów na przenoszenie chorób na pokładzie".

Jednak zasugerowano również, że doświadczenia lotów na bardzo długich dystansach mogą być bardzo różne, ponieważ pasażerowie mogą mieć trudności z utrzymaniem maseczek przez całą podróż.

