Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Premier Justin Trudeau w niedzielą wieczorem opublikował na Twitterze zdjęcie szczepionek zabieranych z samolotu. Kanada zatwierdziła w ubiegłą środę szczepionkę wyprodukowaną przez amerykańskiego producenta leków Pfizer i niemiecką firmę BioNTech.

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo