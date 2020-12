Średnia infekcji na Litwie w sobotę wyniosła 1146,7 przypadków na 100 tys. mieszkańców, co przewyższa wskaźniki Luksemburga, który dotychczas przodował pod tym względem

Od środy do 31 stycznia na Litwie mają być czynne tylko sklepy spożywcze, apteki i sklepy z artykułami medycznymi. Do 3 stycznia ograniczona będzie możliwość wychodzenia z domu, a poza teren rejonu zamieszkania można będzie wyjechać tylko do pracy, na pogrzeb i w celach medycznych. Za wyjątkiem nagłych przypadków spotykać się można będzie tylko z osobami z jednego gospodarstwa domowego