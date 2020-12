- Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych, które dotyczą okresu ferii, by uniknąć trzeciej fali - powiedział po spotkaniu z prezydentem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego minister zdrowia Adam Niedzielski. - Prezydent udziela wsparcia dla rządowego programu szczepień przeciwko COVID-19 - powiedział szef BBN Paweł Soloch.

Minister zdrowia zapowiedział po spotkaniu z prezydentem w BBN, że będzie rekomendował przedłużenie obostrzeń, które mają sprawić, że w czasie ferii "będziemy w domach".

Niedzielski rekomenduje pozostanie w domach w ferie

- Przedstawiliśmy prezydentowi perspektywy, jakie są związane z rozwojem pandemii. Szczególnie te perspektywy i nasze rozmowy dotyczyły tego, co będzie się działo po 28 grudnia, kiedy kończy się okres obostrzeń epidemicznych, który przyjęliśmy na koniec listopada - powiedział Adam Niedzielski.

- Przedstawiłem prezydentowi wizję, w której niestety widmo trzeciej fali jest bardzo realne. Ta trzecia fala ma o tyle znaczenie, że w tej chwili jesteśmy na poziomie średnio 10 tysięcy zachorowań dziennie. Jeżeli trzecia fala nastąpiłaby z tego poziomu, moglibyśmy się spodziewać bardzo dużej eskalacji, bardzo dużego obciążenia systemu zdrowotnego - ostrzegł minister zdrowia.

- Ma to szczególnie znaczenie w tym kontekście, że luty, marzec, to są tez te miesiące, kiedy dochodzi do szczytu zachorowań na grypę - powiedział Niedzielski. - Żeby uniknąć tego scenariusza, kiedy w lutym nie będziemy mieli jeszcze efektu populacyjnego zaszczepienia, by uniknąć trzecie j fali, rozmawialiśmy, żeby obostrzenia i skala samoograniczenia pozostała na co najmniej takim samym poziomie na kolejne okresy. Szczegółowe decyzje w tym zakresie będziemy podejmowali na rządowym zespole zarządzania kryzysowego. Prezydent wyraził pełne wsparcie dla tego typu myślenia - powiedział minister zdrowia.

- Z mojej strony będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń z którymi mamy do czynienia, a w szczególności przeanalizowanie i przyjrzenie się tym obostrzeniom, które dotyczą okresu feryjnego, tak, żebyśmy na ferie rzeczywiście zostali w domu i spędzili je bezpiecznie po to, żeby uniknąć trzeciej fali - podkreślił Niedzielski.

Prezydent spodziewa się sukcesu kampanii szczepień

- Dzisiaj pan prezydent spotkał się z panem premierem i panami ministrami. Tematem było ostateczne omówienie narodowego programu szczepień na dzień przed jego ogłoszeniem. Tematem spotkania było przygotowanie do tego programu - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

- Pan prezydent udziela pełnego wsparcia działaniom rządowym, czemu dawał wcześniej wyraz we wcześniejszych wystąpieniach. Dzisiaj po dyskusji na temat pewnych szczegółów i uzgodnieniach, które między panem prezydentem, a panem premierem zapadły, to wsparcie będzie nadal udzielane. Pan prezydent jest przekonany o tym że ten program odniesie sukces i tego się spodziewamy - powiedział Soloch.

- To był ostatni etap konsultacji, klamra zamykająca rozmowy i dyskusje, które trwały przez ostatnie dni. Wpłynęło ponad 2200 różnego rodzaju informacji, zgłoszeń i opinii na temat narodowego programu szczepień. Dzisiaj rano o godz. 10:00 w czasie posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego omawialiśmy dokument, który został już wzbogacony o kilkadziesiąt elementów przedstawionych w trakcie konsultacji. Teraz jeszcze u pana prezydenta był bardzo dokładnie omówiony, pan prezydent przedłożył pewne propozycje - powiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.



- Dziś wieczorem roześlemy ten dokument do członków Rady Ministrów i jutro mam nadzieję, że rząd przyjmie w formie uchwały narodowy program szczepień - powiedział Dworczyk, który podziękował za wniesiony wkład wielu środowiskom, m.in. medycznym i samorządom.

O rozpoczęciu spotkania poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta.

W niedzielę zapowiedział je szef BBN Paweł Soloch. W spotkaniu uczestniczą pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk oraz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka.

Szef BBN zaznaczył, że prezydent popiera przygotowany przez rząd program. - Prezydentowi zależy także na tym, aby jego realizacja przebiegała w sposób możliwie transparentny i niebudzący wątpliwości wśród obywateli. To wymaga dobrej koordynacji i m.in. temu będzie służyć poniedziałkowe spotkanie - zapowiedział szef BBN.

Tematami rozmowy m.in. logistyka i bezpieczeństwo

Dodał, że dyskusja będzie dotyczyć też kwestii logistycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, w tym personelowi medycznemu, na wszystkich etapach procesu szczepień na Covid-19. Szef BBN poinformował, że na polecenie prezydenta pozostaje w stałym kontakcie z pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień.

ZOBACZ: Szczepienia przeciw Covid-19. W przychodni, szpitalu czy w wojskowym namiocie?

Dworczyk powiedział w poniedziałek, że na spotkaniu z prezydentem przedstawiciele rządu zaprezentują aktualny stan prac nad Narodowym Programem Szczepień. - Będziemy rozmawiać o wszystkich formach współpracy w czasie implementacji tego programu - dodał szef KPRM.

Według przedstawionych w ubiegłym tygodniu założeń, celem Narodowego Programu Szczepień jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych, powyżej 65. roku życia.

emi/hlk/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP