Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 8 977 nowych zakażeniach koronawirusem. Kolejnych 188 pacjentów przegrało walkę z wirusem SARS-CoV-2, a ogólna liczba ofiar pandemii wynosi teraz 22 864. Do tej pory w Polsce odnotowano 1 135 676 przypadków zakażeń.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1280), wielkopolskiego (1132), pomorskiego (1003), kujawsko-pomorskiego (756), śląskiego (668), warmińsko-mazurskiego (646), zachodniopomorskiego (593), łódzkiego (572), dolnośląskiego (498), lubelskiego (378), małopolskiego (310), lubuskiego (300), podlaskiego (231), podkarpackiego (204), opolskiego (133), świętokrzyskiego (132). 141 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

dolnośląskiego (498), lubelskiego (378), małopolskiego (310), lubuskiego (300), podlaskiego (231), podkarpackiego (204), opolskiego (133), świętokrzyskiego (132). 141 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 13, 2020

Z powodu COVID-19 zmarło 49 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 139 osób.

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 13, 2020

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 22 tysiące testów na koronawirusa.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 22 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/EHeAC3tZtX — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 13, 2020

Prawie 1,8 tys. osób pod respiratorami

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 18 533 osób, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w tym 1 784 jest pod respiratorami – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 37 488 łóżek i 3 108 respiratorów.

W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi więc 18 955, a respiratorów – 1 324. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/s408aHnvh1 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 13, 2020 Ministerstwo poinformowało, że na kwarantannie przebywa 209 390 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 12 581 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 858 895 osób chorych na COVID-19

3,4 mln szczepień miesięcznie

Do soboty, do godz. 10 trwały konsultacje projektu Narodowego Programu Szczepień. W piątek natomiast zakończył się nabór placówek medycznych, które mogły zgłaszać się do programu szczepień.

Podczas konferencji prasowej szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk przekazał, że do programu zgłosiło się 8 tys. 319 zespołów realizujących szczepienia. Zgodnie z deklaracjami, możliwe będzie wykonywanie 3,4 mln szczepień miesięcznie. - To nie jest żadna gwarancja, to jest zakładana wydajność systemu na podstawie zgłoszeń - zaznaczył szef KPRM.

ZOBACZ: Dworczyk: możliwe będzie 3,4 mln szczepień miesięcznie

Poinformował, że teraz wszystkie zgłoszenia są analizowane. - Sprawdzamy, na ile równomiernie pokrywają Polskę. Naszym celem jest stworzenie punktu szczepień w każdej gminie - wskazał. Dodał, że w dużych miastach czy aglomeracjach tych zespołów potrzebnych jest bardzo dużo.

- 15 lub 16 grudnia przedstawimy mapę punktów szczepień. To też pewnie nie będzie jeszcze ostateczna mapa, bo będziemy ją pewnie modyfikować. Do tego czasu podejmiemy decyzje o włączeniu szpitali tymczasowych jako punktów szczepień masowych. Ustalimy, które z nich zostaną włączone jako punkty szczepień masowych - poinformował Dworczyk.

WIDEO - (Nie)czynne hotele. Dziennikarze "Raportu" o branży hotelarskiej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl