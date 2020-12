Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (1522), kujawsko-pomorskiego (1083), wielkopolskiego (1032), śląskiego (993), zachodniopomorskiego (973), pomorskiego (752), lubelskiego (745), warmińsko-mazurskiego (736), dolnośląskiego (698), łódzkiego (695), podkarpackiego (525), małopolskiego (404), lubuskiego (373), podlaskiego (356), opolskiego (315), świętokrzyskiego (183). 112 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 131 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 371 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 126 700/22 676 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 12, 2020

Łącznie od początku epidemii zmarło 22 676 chorych, a wyzdrowiało 840 541 osób.

Prawie 18, 8 tys. osób w szpitalach

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 18 778 osób, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a 1 765 jest pod respiratorami – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 37 664 łóżka i 3 124 respiratory.

W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi więc 18 886, a respiratorów – 1 359. Ministerstwo poinformowało, że na kwarantannie przebywa 208 280 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 12 807 osób. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 840 541 osób chorych na COVID-19. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/mgngZiDBhc — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 12, 2020

Szczepienia w Polsce w styczniu?

W nagraniu opublikowanym na Twitterze, prezydent Andrzej Duda poinformował, że Europejska Agencja Leków powinna podjąć decyzję na temat szczepionki firmy Pfizer do końca miesiąca. - Zdaniem ministra zdrowia to oznacza, że kilka dni po tej decyzji ta szczepionka może być dostępna w Polsce i że będzie można zaszczepić pierwszych naszych rodaków - dodał.

Jak powiedział prezydent, w piątek w Pałacu Prezydenckim odbyło się jego spotkanie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Uczestniczyli w nim również profesorowie medycyny: Andrzej Horban, Krzysztof Simon i Jarosław Pinkas. - Zaprosiłem także ekspertów po to, by odpowiedzieć na takie pytania, jak - kto powinien być szczepiony, czy to będzie bezpieczne, czy szczepionka została odpowiednio sprawdzona oraz czy ci, co byli już chorzy na koronę, powinni się zaszczepić. Krótko mówiąc to, czym troska się dzisiaj tak wielu z nas - powiedział prezydent.

W USA w weekend ruszą szczepienia

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w piątek awaryjne użycie szczepionki firmy Pfizer. Pierwsi Amerykanie mają być zaszczepieni w ciągu najbliższych dni.

Decyzję o "zielonym świetle" dla szczepionki podjęto po czwartkowym panelu zewnętrznych doradców FDA. Przy stosunku głosów 17:4 opowiedział się on za użyciem w nagłych przypadkach szczepionki przeciwko koronawirusowi Pfizera. Zdaniem ekspertów korzyści z użycia preparatu są większe niż ryzyko, jakie stwarza dla osób w wieku 16 lat i starszych, które mają być objęte szczepieniami. Pierwsze osoby mają być w USA zaszczepione na Covid-19 już w trakcie weekendu. Docelowo władze USA planują, że w grudniu preparat otrzyma 20 milionów Amerykanów, w styczniu kolejne 30, a w lutym 50. Pfizer deklaruje, że do końca roku może dostarczyć dawki potrzebne do zaszczepienia 12,5 mln Amerykanów. Moderna, która powinna uzyskać zezwolenie od FDA w ciągu tygodnia - dla 10 mln mieszkańców USA.

Szczepionka nie dla każdego

Osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na lekarstwa lub jedzenie, nie powinny przyjmować szczepionki przeciw Covid-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech - ostrzegła w nocy ze środy na czwartek brytyjska agencja ds. regulacji leków (MHRA).

MHRA sprecyzowała tym samym swoje wcześniejsze ostrzeżenie, w którym była mowa tylko o silnych reakcjach alergicznych, bez wyszczególniania anafilaksji. Anafilaksja jest nagłą reakcją alergiczną, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgonu.

