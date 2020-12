Koronawirus w wojsku. Ilu żołnierzy jest zakażonych?

"Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z pozostałymi służbami ściśle monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Wszystkie podejmowane działania mają na celu minimalizację wpływu koronawirusa na zadania sił zbrojnych, a także ochronę będącego najwyższym priorytetem, zdrowia personelu sił zbrojnych w kraju i za granicą" – zapewnił resort.

Zakażonych ponad 1200 żołnierzy

Poinformował też, że "zachorowania w Wojsku Polskim dotyczą średnio około 1 proc. żołnierzy i nie wpływają na gotowość bojową oraz wypełnianie zadań przez jednostki Sił Zbrojnych RP". Według danych z ostatniej środy zakażonych było 1206 żołnierzy, w tym 31 podchorążych.

MON przypomniało, że wojsko od początku epidemii jest zaangażowane w pomoc obywatelom oraz wsparcie cywilnego systemu ochrony zdrowia. "Stojąc na pierwszej linii walki z koronawirusem żołnierze są świadomi zagrożenia i bardzo poważnie odnoszą się do procedur bezpieczeństwa" – zaznaczył resort.

"Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną w kraju oraz obowiązujące w tym zakresie krajowe regulacje prawne, na podstawie których weryfikowane są i aktualizowane uregulowania resortowe, adekwatnie do sytuacji związanej z rozwojem pandemii, dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i minimalizacji ryzyka występowania zakażeń COVID-19" - oświadczyło MON.

Zasady bezpieczeństwa

Wypracowane w resorcie regulacje dotyczą m.in. zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników resortu obrony narodowej oraz wojsk sojuszniczych, ochrony zdrowia konsumentów w wojskowych obiektach żywienia zbiorowego, a także działań profilaktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego, jak uczelnie wojskowe, centra i ośrodki szkolenia.

Obowiązujące w MON zasady poza higieną rąk, zasłanianiem ust i nosa, przejściem na pracę zdalną tam, gdzie to możliwe, dotyczą także m. in. ograniczenia organizacji imprez o charakterze masowym (uroczystości okolicznościowe, odprawy, promocje oficerskie); ograniczenia wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z telekonferencji zamiast tradycyjnych odpraw i spotkań.

Na podstawie ogólnych reguł poszczególne podmioty formułują wewnętrzne procedury - każda jednostka organizacyjna opracowuje własne procedury postępowania i uzgadnia je z właściwym terytorialnie Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej. Decyzje podejmują dowódcy, szefowie lub komendanci jednostek i instytucji wojskowych jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kierowanych jednostek organizacyjnych, w tym nadzór nad przestrzeganiem procedur.

Resort przypomniał, że specjalnymi obostrzeniami zostały objęte polskie kontyngenty wojskowe. Przed wylotem w rejon misji obowiązuje 14-dniowe odosobnienie zakończone testem RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2. Podobna procedura obowiązuje przy powrocie żołnierzy do kraju, gdzie odosobnienie stosuje się przed wylotem, a badania medyczne i testy RT-PCR odbywają się w specjalnie przygotowanym kontenerowym szpitalu polowym we Wrocławiu.

Wcielenie do WOT i szkolenia

Ze względu na pandemię koronawirusa także proces wcielenia do WOT przebiega w podwyższonym reżimie sanitarnym – zaznaczyło MON. Przed każdym wcieleniem ochotników, prowadzone są tzw. szybkie testy na obecność przeciwciał, które pozwalają odsunąć w czasie wcielenie osób z wynikiem pozytywnym.

Także w trakcie szkolenia ochotnicy muszą sprostać wymaganiom sanitarnym: obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczkami, kontakt żołnierzy jest ograniczony do zmniejszonych grup szkoleniowych, do których delegowani są ci sami instruktorzy; zredukowana jest też liczba osób na salach żołnierskich podczas noclegów, odpowiednie procedury obowiązują też na stołówkach. Szczególną wagę przywiązuje się do higieny i dezynfekcji – podkreślił resort.

W MON funkcjonuje Wojskowa Inspekcja Sanitarna, która realizuje zadania zgodnie z ustawę z 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organy WIS wykonują zadania przy pomocy wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i Wrocławiu.

MON zaznaczyło, że wszystkie procedury wdrażane w resorcie wynikają wprost z regulacji wprowadzanych przez Radę Ministrów, ministra zdrowia czy głównego inspektora sanitarnego i uwzględniają powszechny system opieki zdrowotnej, w którym znajdują się zarówno żołnierze jak i pracownicy resortu obrony narodowej. Natomiast w przypadku zachorowań na COVID-19 dochodzenia epidemiologiczne prowadzą wojskowi inspektorzy sanitarni, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową oraz obowiązującymi przepisami.(PAP)