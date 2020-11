Zbiórka w sieci dla Wojskowego Instytutu Medycznego. Błaszczak: oczekuję wyjaśnień

Budżet Wojskowego Instytutu Medycznego to ponad 600 mln zł, sprzęt kosztuje 16 tys., dyrekcja szpitala może wystąpić o kolejną dotację do MON; od dyrektora WIM oczekuję wyjaśnień - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak odnosząc się do informacji o zbiórce na respirator.