Minister spadła ze stopnia na sali obrad w niemieckim parlamencie

Do wypadku doszło w środę podczas debaty dotyczącej kształtu budżetu federalnego, który coraz bardziej obciążają koszty pandemii. Kanclerz Angela Merkel w swoim wystąpieniu argumentowała, że konieczne są kolejne nadzwyczajne działania. Dodała jednak, że "w szczególnej sytuacji trzeba także szczególnie działać".

Wypadek podczas debaty nad budżetem

Minister rolnictwa upadła, schodząc ze stopnia w kierunku ław zajmowanych przez członków rządu. Na zdjęciach opublikowanych przez agencje widać, jak do klęczącej minister rolnictwa Julii Klöckner podchodzi szef resortu finansów Olaf Sholz i pomaga jej się podnieść.

PA/EPA/Hayoung Jeon Minister przewróciła się, schodząc ze stopnia na sali obrad niemieckiego Bundestagu.

Wypadek szefowej niemieckiego resortu rolnictwa nagrały obecne na sali kamery. Na filmie, który w internecie opublikował dziennik "Bild", widać, że niemieckiej minister wskutek upadku spadły okulary.

Alman Bakan Julia Klöckner'in yere düşme anı kameradahttps://t.co/0b17THHh7I pic.twitter.com/tWvtoVB3Ln — ENSONHABER (@ensonhaber) December 9, 2020

Długi pandemii obciążą przyszłe pokolenia

Podczas środowej debaty dotyczącej budżetu federalnego kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła konieczność zaciągnięcia przez państwo nowych długów w celu sfinansowania dalszej walki z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Przyznała, że decyzja o zaciągnięciu długów w tak dużej wysokości "nie jest w żadnym razie łatwa", gdyż oznacza obciążenie przyszłych gospodarstw domowych oraz ograniczenia dla przyszłych wydatków i przyszłych pokoleń.

- Najważniejszym kluczem do skutecznego zwalczania wirusa jest odpowiedzialne postępowanie każdej osoby oraz gotowość do współdziałania - oceniła Merkel zwracając się do społeczeństwa.

Minister twarzą protestów rolników

W środę setki rolników blokowały ciągnikami centralne magazyny dyskontów w kilku niemieckich krajach związkowych. Przed niektórymi magazynami ustawiono nawet 200 ciągników. Zablokowany został także centralny magazyn jednej z sieci, która obecna jest w Polsce.

Niemieccy rolnicy nie zgadzają się z polityką cen detalicznych i niskimi cenami mleka oraz wieprzowiny.

ZOBACZ: Niemcy: brak maseczki na twarzy może kosztować nawet 25 tys. euro Federalna minister rolnictwa Julia Klöckner znalazła się w centrum tego protestu. Szefowie dużych niemieckich sieci handlowych: Edeka, Rewe, Aldi i grupy Schwarz, zwrócili się bowiem do kanclerz Angeli Merkel w związku z wypowiedziami polityk. Przedstawiła ona niedawno projekt ustawy, która ma lepiej chronić rolników i mniejszych dostawców przed presją cenową i nieuczciwymi praktykami gigantów handlu detalicznego. Sieci supermarketów argumentowały, że Julia Klöckner nakreśliła zniekształcony obraz ich firm.

hlk/ polsatnews.pl, bilde.de, EPA, PAP