Koalicja Polska: świadczenia powinny być finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W czasie trwania epidemii COVID-19 świadczenia przysługujące pracownikowi w okresie czasowej niezdolności do pracy mają być od pierwszego dnia finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ZUS-u - zakłada projekt złożony przez klub Koalicji Polskiej (PSL, UED, Konserwatyści)

Posłanka Bożena Żelazowska informując o złożeniu projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podkreśliła w piątek na konferencji prasowej, że Koalicja Polska zawsze stoi po stronie przedsiębiorców.

- Dlatego składamy dziś wniosek, aby w tym trudnym czasie, w tym czasie pandemii, kiedy polscy przedsiębiorcy są bardzo mocno już przyciśnięci do ściany, kiedy ich budżety z dnia na dzień się kurczą, aby od pierwszego dnia, kiedy pracownik przebywa na kwarantannie czy też przebywa na zwolnieniu lekarskim, koszty jego zwolnienia wziął na siebie rząd - oświadczyła Żelazowska.

Dodała, by koszty te mogły "być płacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie tak, jak było do tej pory, gdy pierwsze dni są płacone przez przedsiębiorcę".

Co mówią obecne regulacje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba pozostająca na kwarantannie lub w izolacji ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby. Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek, np. pracodawcę, lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy z tytułu choroby w danym roku kalendarzowym (przez pierwsze 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia). Jeśli pracownik jest dłużej niezdolny do pracy zyskuje prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, który można otrzymywać maksymalnie przez 182 dni

