Koalicja Polska złoży projekt ustawy obniżający VAT do 5 proc. dla branży gastronomicznej

Koalicja Polska (PSL-UED-Konserwatyści) złoży projekt ustawy obniżający VAT do 5 proc. dla branży gastronomicznej, by w najbliższych miesiącach wesprzeć możliwość powiększania obrotów tej branży - zapowiedzieli w czwartek posłowie tego klubu.

Sejm poparł w środę kilkadziesiąt z 451 poprawek jakie do tzw. tarczy 6.0, czyli noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zaproponowała wyższa izba parlamentu. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Stefan Krajewski podkreślił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że środowe głosowanie pokazało, iż można było objąć pomocą kolejne branże. - To są rozstrzygnięcia dotyczące przedsiębiorców, ale też samorządu, obsługi w urzędach, wydłużenia tego czasu obsługi ze względu na to, że jest covid - mówił poseł PSL.

Jak dodał, cieszy się, "że ta refleksja do rządzących przychodzi, że trzeba jednak słuchać opozycji, która przedstawia konstruktywne rozwiązania". - I to dopiero daje gwarancję, że ta pomoc, która była dziurawa, która była określana przez niektórych jako durszlak, staje się realną pomocą dla wielu osób, które na tą pomoc czekają - powiedział Krajewski.

Zdaniem Mieczysława Kasprzaka i tak szereg działalności gospodarczych zostało w tej tarczy pominiętych. - Dlatego będziemy proponować inne rozwiązania - zapowiedział poseł.

Według niego, "cała gospodarka jako taka, stanowi pewien system i powiązania, które między poszczególnymi branżami nawzajem się uzupełniają". - Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest ujęcie całej gospodarki, a nie tylko poszczególne branże - ocenił Kasprzak.

Polityk o rządowej pomocy: "niewystarczająca"

Jak podkreślił Krzysztof Paszyk, w przeciwieństwie do Zjednoczonej Prawicy, politycy Koalicji Polskiej od początku pandemii rozmawiają z przedsiębiorcami i starają się dobrze i konstruktywnie wsłuchiwać w to, co z ich strony płynie. - I stąd dzisiaj u nas pewność, że ta pomoc branżowa, trochę poprawiona, z czego się cieszymy, ona będzie niewystarczająca- stwierdził poseł.

Według niego, potrzeba kolejnych kroków, bo niektóre branże nie przetrwają do kolejnego sezonu, jak na przykład branża gastronomiczna.

- Dlatego Klub Koalicji Polskiej już niedługo złoży projekt ustawy obniżający VAT do 5 procent, właśnie jeśli chodzi o branżę gastronomiczną" - oświadczył Paszyk. Żeby "w najbliższych miesiącach spróbować wesprzeć tę branżę, wesprzeć możliwość powiększania obrotów tej branży, a tym samym ratować wiele z tych podmiotów, które dzisiaj znajdują się na skraju bankructwa"- podkreślił.

Przyjęte przez Sejm poprawki Senatu sprawią, że rządowa pomoc covidowa trafi m.in. do branży kateringowej, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych.

Pomoc ma trafić również do przypisanej do odpowiedniego kodu PKD działalności obejmującej pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. W tym przypadku chodzi np. o przewóz autokarowy. Sejm zgodził się, by pomoc rozszerzyć również na działalność związaną z postprodukcją filmów, ich dystrybucją, czy przedsiębiorców związanych z produkcją nagrań muzycznych.

