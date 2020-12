Polska i Węgry bronią Europy przed powstaniem państwa europejskiego - Kaleta w "Graffiti"

- Solidarna Polska chce uchronić Europę w przekształcenie w państwo europejskie. - Polska stałaby się wtedy, można powiedzieć, landem - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w "Graffiti". Trwają negocjacje w sprawie budżetu Unii Europejskiej, a Polska i Węgry podtrzymują stanowisko sprzeciwiające się uzależnieniu go od praworządności.

- Negocjacje prowadzą szefowie rządów i oni najlepiej wiedzą, jaki jest ich aktualny stan - powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w "Graffiti". - Mamy sytuację, w której proponuje się bezprawne rozporządzenie. Wpłynie ono na przyszłość Unii Europejskiej - powiedział.

- Polska i Węgry bronią Europy przed powstaniem państwa europejskiego - powiedział Sebastian Kaleta.

"Gigantyczne uprawnienia wbrew traktatom"

- To jest zbyt ważny moment, żebym spekulował, co stało się podczas tych rozmów - powiedział Kaleta zapytany o udział we wtorkowym spotkaniu Morawiecki-Orban w Warszawie lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Jego zdaniem najpierw muszą być ogłoszone decyzje. W spotkaniu premierów Węgier i Polski wziął także udział lider PiS Jarosław Kaczyński oraz szefowie partii koalicyjnych - Solidarnej Polski i Porozumienia.

Zapytany o to, co może nastąpić, jeżeli mechanizm uzależnienia pieniędzy unijnych od mechanizmu związanego z praworządnością, odpowiedział, że Solidarna Polska jest przeciwna wprowadzaniu takiego rozwiązania.

ZOBACZ: Orban po spotkaniu z Morawieckim: nasze stanowiska się pokrywają, musimy bronić traktatów

- Rozporządzenie nadaje gigantyczne uprawnienia Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej wbrew traktatom. Obchodzi artykuły drugi i siódmy traktatów i pozwala ingerować w niemal każdą sprawę, która będzie w zainteresowaniu Komisji Europejskiej, sprawę która nie byłaby przekazana jej zgodnie z kompetencjami. Bo niektóre kompetencje przekazaliśmy do Komisji i to musimy uszanować - zaznaczył Kaleta. Wymienił przy tym sprawy rodzinne, dotyczące ustroju państwa, których - jak stwierdził Polska nie przekazała w kompetencje Komisji Europejskiej.

Nieoficjalnie wiadomo, że mechanizm proponowany przez Brukselę ma nie dotyczyć spraw rodzinnych, małżeństw homoseksualnych, czy kwestii migrantów - argumentował prowadzący program Grzegorz Kępka.

- Tego typu zmiany musiałyby być wprowadzone bezpośrednio w rozporządzeniu - powiedział Kaleta. - To rozporządzenie stanowi podstawę do działań Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w świetle projektu - powiedział Kaleta i dodał, że wymienione postulaty nie odzwierciedlają jednak rzeczywistej treści projektu.

Kaleta: "Polska stałaby się landem"

Zapytany o to, czy jeśli mechanizm związany z praworządnością zostanie utrzymany, to Solidarna Polska zostanie w koalicji, odpowiedział, że należy zaczekać na wynik szczytu Unii.

- Rozpoczyna się dopiero szczyt, przywódcy będą negocjować i trzymam kciuki za premiera Morawieckiego - powiedział Kaleta.

ZOBACZ: Premier rozmawiał z Viktorem Orbanem. Tematem unijne negocjacje

- Nasze stanowisko jest jasne - powiedział Sebastian Kaleta. - Poczekajmy na wyniki szczytu. Miejmy nadzieję, że ten szczyt przyniesie owoce, czyli poszanowanie traktatów unijnych.

Podkreślił, że Solidarna Polska chce uchronić Europę w przekształcenie w państwo europejskie. - Polska stałaby się wtedy, można powiedzieć, landem - stwierdził polityk Solidarnej Polski.

hlk/ Polsat News