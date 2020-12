Cyberpunk 2077. Premiera telewizyjna gry w Polsat Games

W dniu telewizyjnej premiery Cyberpunk 2077 Polsat Games uruchomi wyjątkową oprawę antenową, nawiązującą do Night City, czyli miasta, w którym odbywa się akcja gry. Unikalna scenografia obecna będzie także w studiu kanału, w którym o godzinie 20:00 wystartuje czterogodzinny program w całości poświęcony najnowszej produkcji CD PROJEKT RED - twórców serii gier o Wiedźminie.

Akcja gry Cyberpunk 2077 rozgrywa się w tętniącym życiem i technologią otwartym świecie wzmocnionych cybernetycznie ulicznych wojowników i błyskotliwych korpohakerów. Gracze kierować będą losami V – postaci stawiającej pierwsze kroki w Night City, najniebezpieczniejszym mieście przyszłości. Główna oś fabularna oraz rozbudowane misje poboczne zaoferują dziesiątki godzin rozgrywki pełnej skomplikowanych moralnie wyborów. Ich konsekwencje wpłyną na przyszłość V oraz bohaterów, których spotka na swojej drodze.

"To będzie niezapomniane przeżycie"

Premierowe wejście do świata Cyberpunk 2077 nastąpi 9 grudnia w Polsat Games, w towarzystwie gości specjalnych. Wydarzenie poprowadzą Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Borysiuk, a w specjalnych strefach pojawią się Radosław Nałęcz — redaktor naczelny Polsat Games czy Piotr "Izak" Skowyrski. Będą oni gościć twórców gry oraz znanych streamerów i influencerów. Transmisja w Polsat Games to cztery segmenty, w których prowadzący i zaproszeni goście wprowadzą widzów w świat Cyberpunka znany z klasycznego systemu fabularnego Cyberpunk 2020, aż do gry wideo stworzonej w polskim studiu. Wśród gości znajdą się m.in. Mike Pondsmith, twórca fabularnego oryginału, Marcin Blacha, kierujący zespołem scenarzystów, Sebastian Kalemba, szefujący działowi animacji oraz Paweł Sasko, prowadzący dział questów w CD PROJEKT RED. Partnerami wydarzenia będą firmy PLAY oraz Sprite.

Podczas transmisji pokazywane będą również filmiki fanów, które będzie można przesłać za pomocą specjalnej strony internetowej.

- Cieszymy się, że możemy być częścią tak ważnego dla graczy na całym świecie wydarzenia - mówi Radosław Nałęcz, redaktor naczelny Polsat Games. - Sami jesteśmy graczami i równie niecierpliwie, co pozostali oczekujemy premiery Cyberpunka 2077, dlatego wcześniejsze wejście do Night City i pokazanie go widzom będzie dla nas niezapomnianym przeżyciem - dodaje.

Przedpremierowe wydarzenie realizowane będzie przez firmę FRENZY, odpowiedzialną między innymi za kanał Polsat Games, a także Alior Bank Ultraligę - Mistrzostwa Polski w League of Legends i produkcję polskich transmisji z najważniejszych turniejów esportowych na świecie.

red/