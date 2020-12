"Celem nie jest tu pójście na wagary, czy zrobienie sobie krótkiego urlopu. Chcemy na tyle, na ile jest to w tym momencie bezpieczne i możliwe, wyrazić swój sprzeciw. Tak aby usłyszała o nim cała Polska, a zwłaszcza minister edukacji i nauki oraz premier" - piszą organizatorzy strajku, który rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do piątku.

ZOBACZ: Minister Czarnek: jestem do bólu tolerancyjny

Na środę zaplanowano strajk generalny. Ogólnopolski Strajk Studentów, STOP deMENtażowi Edukacj i Ogólnopolski Strajk Studentek - organizatorzy wydarzenia - zachęcają, by solidarnie zrezygnować tego dnia z udziału w zajęciach dydaktycznych.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Ogólnopolski Strajk Studentów (@ogolnopolskistrajkstudentow)

"Otwarte groźby" ministra Czarnka

Zwracają uwagę, że premier do tej pory nie odpowiedział na ich petycję. Wyrazili w niej "głębokie oburzenie ostatnimi wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki pana dr hab. Przemysława Czarnka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego".

ZOBACZ: Przemysław Czarnek ukarany naganą przez komisję etyki. Chodzi o jego słowa ws. LGBT

"Wypowiedzi te miały charakter otwartych gróźb pozbawiania środków finansowych tych uczelni, które umożliwiły pracownikom i studentom wzięcie udziału w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Deklaracje takie postrzegamy jako poważne zagrożenie dla wolności i wartości akademickich, jakie winny leżeć u źródeł akademickiego etosu. Można bez cienia wątpliwości uznać, że zapowiedzi ministra Czarnka noszą znamiona szantażu, na co nie ma i nie może być naszej zgody" - napisali.

Ich zdaniem minister Czarnek swoją postawą oraz wypowiedziami jeszcze sprzed nominacji "wzbudzał liczne kontrowersje natury etycznej".

"Praktyki z czasów komunistycznych"

"Jednak w ostatnim czasie, już po nominacji, dopuścił się wypowiedzi, które nie tylko naruszają podstawową wolność myśli i postaw, winną cechować środowiska akademickie, ale również noszą wszelkie znamiona instytucjonalnego szantażu, skierowanego przeciw polskim uczelniom. Komentując wsparcie, jakiego udzieliły polskie uniwersytety pracownikom i studentom pragnącym wziąć udział w protestach przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, pan minister zagroził jednostkom wspierającym konsekwencjami finansowymi, wprost sugerując, że postawa taka zaważy na przydzielaniu środków na badania" - piszą autorzy petycji.

Jak wskazują, jest to "działanie w najnowszej historii Polski absolutnie bezprecedensowe, godzące w autonomię i swobodę poglądów na polskich uczelniach".

"Groźby takie przywodzą na myśl jak najgorsze praktyki rodem z czasów komunistycznych i nie sposób nazwać ich inaczej niż zastraszaniem społeczności akademickiej. Zgoda na takie działania może skutkować zaprzepaszczeniem wysiłków wielu ludzi pracujących nad zwiększeniem umiędzynarodowienia naszej uczelni, a wręcz wykluczeniem jej z międzynarodowych mechanizmów finansowania i wymiany naukowej" - zaznaczają.

Załączyli także zestawienie wypowiedzi ministra, które - ich zdaniem - są szczególnie oburzające. W związku z tym żądają od władz państwowych natychmiastowego zdymisjonowania ministra Czarnka i wyznaczenia na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki "osoby rozumiejącej podstawowe standardy demokratyczne i cieszącej się szacunkiem i uznaniem w środowisku naukowym".

Minister zapewnia, że jest wolnościowcem

- Media próbują ze mnie zrobić rewolucjonistę, a ja jestem wolnościowcem i żadnych radykalnych zmian w szkole nie będzie - przekonywał w wywiadzie dla "Polska Times" minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Czarnek mówił w wywiadzie m.in. o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec nauczycieli akademickich. Poinformował, że obecnie toczy się dwadzieścia kilka postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających, typowo światopoglądowych, wobec naukowców o poglądach konserwatywnych, tymczasem nie ma żadnego postępowania wobec osób z przeciwnej strony.

ZOBACZ: Czarnek: wierzę, że po 18 stycznia dzieci będą wracać do nauczania stacjonarnego

Zapytany, jak ma wyglądać zapowiedziany przez niego "pakiet wolnościowy" dla uczelni wyjaśnił, że będzie to urzeczywistnienie art. 25 ust. 2 Konstytucji, który gwarantuje każdemu prawo do głoszenia światopoglądu, "bez względu na to, czy ten światopogląd jest lewicowo-liberalny, konserwatywny, centrowy czy jakikolwiek inny". - Oczywiście w granicach prawa, zwłaszcza art. 13 Konstytucji RP - zastrzegł.

"Każdy ma prawo głosić swoje poglądy"

Zapytany o list rektorów uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, głoszący, że "nie ma konieczności, dla obrony wolności akademickich, tworzenia specjalnych regulacji prawnych i nowych ciał ingerujących w autonomię uczelni", Czarnek odpowiedział: "autonomia uczelni nie może polegać na tym, że ściga się światopogląd konserwatywny, a nie ściga się lewicowego albo odwrotnie".

ZOBACZ: Protest przed MEN - "Czarnek do domu". Interweniowała policja

- Każdy ma prawo głosić swoje poglądy i za to nie może być karany dyscyplinarnie. I chcę, żeby to było zapisane w ustawie. Nie oznacza to, że nie będzie żadnych postępowań dyscyplinarnych. Jeśli ktoś kogoś obrazi, to oczywiście może to się stać przedmiotem postępowania dyscyplinarnego - zaznaczył minister.

"Jestem wolnościowcem"

Zapewnił też, że nie będzie żadnych radykalnych zmian w oświacie. - Media próbują ze mnie zrobić rewolucjonistę, a ja jestem wolnościowcem (...) O liście lektur zawsze można dyskutować. Decydować będę jednak nie ja sam, ale zespół ekspertów - stwierdził odnosząc się do zapowiedzi dopisania do lektur szkolnych dzieł Jana Pawła II.

ZOBACZ: Czarnek: kolejne 300 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu dla nauczycieli

Zapytany, co powiedziałby osobom, które sprzeciwiają się jego nominacji i tym, które podpisały się pod wnioskiem o jego odwołanie, Czarnek stwierdził, że żyjemy w wolnym kraju, a te osoby mają do tego prawo. - Przyzwoitość nakazuje jednak przy tym nie kłamać, nie oczerniać i nie wykrzykiwać publicznie wulgaryzmów. A o dymisji decyduje premier - powiedział Czarnek.

WIDEO - Śledztwo ws. zabójstwa 16-latki; zatrzymano jej chłopaka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl