Protest kobiet przed resortem nauki

"Czarnek, ty... już wiesz co" - pod takim hasłem odbywa się we wtorek protest przed siedzibą resortu nauki i szkolnictwa wyższego. "Tam o godz. 16 odbędzie się ogólnopolska konferencja kuratorów z udziałem ministra Czarnka. Mamy szansę na to, aby nas usłyszeli" - przekazał Ogólnopolski Strajk Kobiet. Protest to reakcja na komunikat resortu ws. uczestnictwa uczniów i nauczycieli w zgromadzeniach.