Koronawirus w Izraelu. Netanjahu zaszczepi się pierwszy

- Ważne jest dla mnie, by mieszkańcy Izraela zostali zaszczepieni. Wierzę w tę szczepionkę - powiedział Netanjahu w przemówieniu na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem.

Według telewizji Keszet 12 dostawa, która nadeszła dzień po tym, gdy w Wielkiej Brytanii rozpoczął się program masowych szczepień przy użyciu szczepionki Pfizera, jest częścią programu pilotażowego. Ma on na celu przećwiczenie transportu i magazynowania szczepionek, które muszą być przechowywane w temperaturze -70 stopni Celsjusza i zużyte w ciągu pięciu dni od wyjęcia ich z chłodni.

זה לא מובן מאליו שמדינת ישראל, מדינה עם תשעה מיליון תושבים, מקבלת את החיסונים בשורה אחת עם המדינות המובילות בעולם.



במשך חודשים עבדנו כל כך קשה כדי להגיע לרגע הזה שיוציא אותנו מהקורונה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! pic.twitter.com/70WEdKjw5G — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 9, 2020

4 mln dawek do końca roku

Netanjahu ogłosił w listopadzie, że zamieszkany przez dziewięć milionów osób Izrael podpisał umowę z Pfizerem na zakup ośmiu milionów dawek, co wystarczy do zaszczepienia czterech milionów Izraelczyków. W zeszłym tygodniu podano, że kraj otrzyma około czterech milionów dawek do końca grudnia.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ma przeanalizować badania kliniczne Pfizera pod koniec tego tygodnia i jeśli dopuści szczepionkę do obrotu, oczekuje się, że izraelscy urzędnicy podejmą taką sama decyzję - pisze portal Times of Israel.

Największy szpital w Tel Awiwie zwrócił się do ministerstwa zdrowia o specjalne pozwolenie na zaszczepienie swojego personelu na podstawie zatwierdzenia szczepionki przez regulatora leków w Wielkiej Brytanii, jednak urzędnicy resortu przekazali Keszet 12, że jest to mało prawdopodobne.

Początek szczepień 20 grudnia

Izrael, który zamówił też szczepionki od firm Moderna i AstraZeneca, planuje rozpocząć szczepienie ludności 20 grudnia - podał dystrybutor Teva. Krajowe centrum przechowywania i dystrybucji szczepionek zostało utworzone na pustyni Negew na południu, skąd miliony dawek mają być wysyłane po całym kraju.

W Izraelu potwierdzono niemal 350 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i 2932 zgonów z tego powodu.