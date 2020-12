Budka: Polska stała się narzędziem w rękach węgierskiego premiera

Raz jeszcze chcę zażądać od premiera Mateusza Morawieckiego, by przestał udawać, by przestał prężyć muskuły, których nie ma, tylko żeby zaakceptował europejskie porozumienie dla Polski - powiedział lider PO Borys Budka. Wyraził też dezaprobatę z faktu, iż losy Polski zależą dziś od premiera Węgier.

W najbliższy czwartek i piątek podczas szczytu Rady Europejskiej odbędzie się kolejna tura negocjacji budżetowych. Unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027, w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

Wezwanie do akceptacji

Lider PO Borys Budka w środę, w przeddzień unijnego szczytu raz jeszcze wezwał premiera Mateusza Morawieckiego, by zaakceptował dobre - jak ocenił - dla Polski porozumienie budżetowe. "Dobry budżet europejski to warunek rozwoju dla przyszłych pokoleń. Dlatego raz jeszcze chcę zażądać od premiera Morawieckiego, by przestał udawać, by przestał prężyć muskuły, których nie ma, tylko żeby zaakceptował europejskie porozumienie dla Polski" - oświadczył szef Platformy.

ZOBACZ: Merkel: staramy się znaleźć sposób do odblokowania weta Polski i Węgier

Wyraził jednocześnie dezaprobatę z faktu, że losy Polski, niegdyś lidera wśród państw Europy Środkowo-wschodniej, dziś "pozostają w rękach" premiera Węgier Viktora Orbana. "Dzisiaj Kaczyński doprowadził do tego, że tutaj w Polsce o polityce zagranicznej, polityce europejskiej, nie mówi premier polskiego rządu, tylko przyjeżdża premier węgierski, instruować liderów poszczególnych partii Zjednoczonej Prawicy. To wielki wstyd" - ocenił Budka

laf/ polsatnews.pl