"Były dwie szanse na obalenie rządu". Bartoszewski: zawiodła jedna z partii

- Pierwsza szansa była maju, kiedy była kwestia wyborów i pan wicepremier Gowin się na to nie zgadzał, a drugi raz przy tzw. piątce Kaczyńskiego. Gdyby PO zagłosowała razem z PSL-em i Solidarną Polską, to już nie byłoby rządu - powiedział w programie "Graffiti" poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski.

W piątek Władysław Teofil Bartoszewski napisał na Twitterze, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy były dwie szanse na obalenie rządu. O ten wpis poseł PSL był pytany w programie "Graffiti".

W ostatnich 6 mieś. były 2 szanse na obalenie rządu. Raz pewna partia się zawahała, a było o pół kroku, drugi raz powiedziano nam „nasi wyborcy tego nie zrozumieją”, a upadek rządu był pewny. Prawdziwi liderzy przekonują elektorat, a nie tworzą politykę w oparciu o sondaże. https://t.co/22HXR9srr3 — Władysław T. Bartoszewski (@WTBartoszewski) December 4, 2020

- Czy podczas majowych negocjacji była szansa na to, żeby Jarosław Gowin przeszedł na stronę opozycji? - zapytał Marcin Fijołek. - Oczywiście - odpowiedział Bartoszewski.

- Czy były prowadzone zaangażowane rozmowy? - dopytywał prowadzący. - Były - stwierdził poseł PSL. - Dlaczego Gowin powiedział "nie"? - pytał Fijołek. - To wina braku rozsądku w jednej partii - powiedział Bartoszewski. Pytany, czy chodzi o Porozumienie, odpowiedział: "nie".

Na pytanie, dlaczego PO nie zdecydowała się głosować przeciwko "piątce dla zwierząt", Bartoszewski odpowiedział: "było powiedziane: nasi wyborcy tego nie zrozumieją". - Myślę, że gdyby PO obaliła rząd, to ich wyborcy by to zrozumieli - stwierdził poseł.

Podkreślił, że obecnie PSL nie prowadzi rozmów z PiS, by zająć w koalicji rządowej miejsce Solidarnej Polski. Zaznaczył jednak, że toczą się rozmowy o konkretnych sprawach, jak np. wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. - Chcemy, żeby RPO został wybrany, bo to jest niewłaściwe - mówił.

- Jesteśmy w stanie wesprzeć rząd PiS, jeśli grupa, która stroi za rozwalaniem systemu sprawiedliwości odejdzie z rządu. Nie będzie popierać takiego rządu. Największa destrukcja, której ten rząd tzw. Zjednoczonej Prawicy dokonał w ciągu ostatnich sześciu lat, to destrukcja systemu sprawiedliwości - powiedział Bartoszewski.

prz/ Polsat News