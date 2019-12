Twoje dziecko nadużywa telefonu? Grozi mu depresja, zaburzenia snu i rozwoju

- Co czwarty nastolatek jest uzależniany od używania smartfona – alarmuje prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat, powołując się na badania opublikowane przez specjalistyczne czasopismo dla psychiatrów "BMC Psychiatry". - Nieustanne patrzenie w ekran zaburza inne czynności organizmu, co jest szczególnie groźne - dodaje.

Profesor przypomina czym jest uzależnienie. - W przypadku młodych ludzi objawia się paniką, kiedy smartfon jest niedostępny – mówi Januszewicz.

- Co gorsza kiedy nie ma telefonu, pojawia się lęk. Klasyką uzależnienia jest to, że nieustanne patrzenie w ekran zaburza inne czynności co jest szczególnie groźne, np. podczas patrzenia w ekran w trakcie przechodzenia przez jezdnię - dodaje ekspert.

Psychiatrzy brytyjscy podkreślają, że uzależnienie od smartfonów skutkuje narastającą depresją, zaburzeniami snu, obniżaniem jakości nauki, zaburzeniami rozwoju mentalnego i osobowościowego.

Januszewicz przywołuje badania, które mówią, że dzieci powinny korzystać z telefonu godzinę dziennie, maksymalnie dwie - pod kontrolą rodziców.

"Istnieje świat poza ekranem"

Na pytanie prowadzącej "Nowy Dzień z Polsat News" Joanny Racewicz, czym zastąpić telefon, profesor odpowiada, że najlepiej książką.

- Czytanie, imaginacja jest jednym z najcenniejszych narzędzi przyczyniających się do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Trzeba pokazać inną ścieżkę, którą jest literatura, poezja. To co kiedyś było kanonem wychowania myślę, że jest logiczną alternatywą do korzystania ze smartfonu - tłumaczy profesor.

- Trzeba pomóc zrozumieć dzieciom, że istnieje świat poza ekranem - dodaje Januszewicz.

