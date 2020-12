PKN Orlen przeprowadzi emisję obligacji o wartości 1 mld zł

PKN Orlen jeszcze w tym roku przeprowadzi emisję obligacji o wartości 1 mld zł. Decyzję w tej sprawie podjął we wtorek zarząd spółki. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią Grupy Orlen osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

"PKN Orlen zakończył budowanie książki popytu i jeszcze w tym roku przeprowadzi emisję obligacji o wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny Wibor" - podał w komunikacie koncern, podkreślając, iż uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania - najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 r.

Jak zapowiedział PKN Orlen, będzie to "pierwsza w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji zrównoważonych, których oprocentowanie będzie oparte na niezależnym ratingu ESG, czyli ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu". "Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r." - oznajmił koncern.

PKN Orlen: bardzo duże zainteresowanie inwestorów

Według PKN Orlen, skierowana do inwestorów kwalifikowanych emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników rynku kapitałowego. W informacji podkreślono, że "zapisy na obligacje PKN Orlen złożyły 54 podmioty. Łączna wartość zapisów wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję".

- Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie inwestorów, pomimo tak niestabilnego dla rynku kapitałowego okresu, wywołanego pandemią COVID-19. Jest to dla nas wyraźny sygnał, świadczący o słuszności przyjętych kierunków rozwoju i podejmowanych przez PKN Orlen działań biznesowych - oświadczył prezes spółki Daniel Obajtek, cytowany w jej komunikacie. Jak ocenił, potwierdzeniem trafnego kierunku rozwoju, który obrała Grupa Orlen, jest również kurs akcji płockiego koncernu, który od ogłoszenia ostatnio nowej strategii wzrósł o blisko 20 proc., a od październikowego minimum o ponad 60 proc.

- Jesteśmy też dumni z faktu, że jako pierwsza firma w Europie Środkowej wyemitujemy obligacje oparte na ratingu ESG. Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej, postrzegając ten proces nie tylko przez pryzmat wyzwań, ale przede wszystkim szansy na dalszy, zrównoważony rozwój PKN Orlen - zaznaczył Obajtek. I dodał - Zgodnie z naszą długoterminową strategią, realizujemy ambitne projekty, które umożliwią nam osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. Jesteśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem, prowadzimy nowoczesny biznes, dlatego finansowanie inwestycji będzie opierać się m.in. na środkach pochodzących z emisji obligacji zrównoważonego rozwoju.

"Do emisji zostaną wprowadzone elementy ESG"

Odnosząc się do szczegółów zapowiadanej emisji, PKN Orlen poinformował, że "wyemituje na rynku polskim obligacje na okaziciela z 5-letnim okresem zapadalności" - emisja przeprowadzona będzie w ramach umowy istniejącego krajowego programu emisji obligacji spółki, a obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych. "Do emisji zostaną wprowadzone elementy ESG. Poziom marży uzależniony będzie od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI" - wyjaśnił koncern.

Jeszcze w tym roku wyemitujemy pierwsze w Europie Środkowej zrównoważone obligacje oparte o rating ESG. Emisja o wartości 1 mld zł będzie najniżej oprocentowaną w historii koncernu. To element nowej strategii @PKN_ORLEN. Od czasu jej publikacji kurs naszych akcji wzrósł już o 20% — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) December 8, 2020

PKN Orlen zadeklarował, że "konsekwentnie dąży do neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa". Koncern przypomniał, że ocenie ratingowej agencji Sustainaltytics z 2020 r. uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing - kategoria Refiners & Pipelines. Nadmienił przy tym, że jednocześnie awansował do kategorii ocen Medium Risk - w 2019 r. znajdował się w kategorii "High Risk", dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG.

Jak wspomniano we wtorkowym komunikacie, PKN Orlen we wrześniu zapowiedział do 2030 r. redukcję emisji CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. "Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN Orlen na europejskim rynku kapitałowym" - oznajmił koncern.

Z końcem listopada PKN Orlen opublikował swą nową, długoterminową strategię. Zapowiedział w niej m.in., że do 2030 r. Grupa Orlen wyda na inwestycje ponad 140 mld zł, a priorytetem będą projekty oparte o długofalowe trendy, technologiczne, konsumenckie i środowiskowe.

