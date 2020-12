Premier: nikogo nie zostawimy bez pomocy

Pod koniec listopada br. premier Mateusz Morawiecki poinformował o uruchomieniu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0; to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, które ucierpiały z powodu pandemii.

"Przeznaczymy na kolejne wsparcie naszych przedsiębiorców 35 miliardów złotych. Nikogo nie zostawimy bez pomocy" - napisał w poniedziałek na Facebooku Morawiecki.

ZOBACZ: Kiedy wypłaty kolejnych środków dla przedsiębiorców? Minister odpowiada

Przypomniał, że nowa Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, "tak jak poprzednio, podzielona jest na dwa segmenty".

"Pierwszy to dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to wsparcie dla prawie 40 najbardziej dotkniętych przez kryzys branż na kwotę 10 miliardów złotych. Składają się na nie m.in. subwencje finansowe i dofinansowanie kosztów stałych" - napisał premier.

Przypomniał, że termin składania wniosków to styczeń i luty 2021 roku.

"Wygramy z tym kryzysem"

"Drugi to tarcza dla dużych firm to przede wszystkim pożyczki preferencyjne i płynnościowe oraz instrumenty kapitałowe. Obejmie ona wszystkie sektory i przeznaczamy na nią kolejne 25 miliardów złotych" - napisał premier.

Tu termin składania wniosków będzie jeszcze dłuższy - od stycznia do marca 2021 roku.

ZOBACZ: "Fałszywa nadzieja przedsiębiorców. Brak wiary, że ktokolwiek panuje nad sytuacją"

"Silni pracodawcy, bezpieczni pracownicy i uratowane miejsca pracy to klucz do szybkiego odbicia gospodarczego i ekspansji, jaką przewidują dla Polskiej gospodarki światowe instytucje finansowe w przyszłym roku. Działając solidarnie wygramy z tym kryzysem!" - napisał premier.

Premier do swojego wpisu dołączył 57-sekundowy filmik, z którego możemy się dowiedzieć, że Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP prawie 40 branż to kwota ok. 10 mld zł. Wsparcie zakłada dla mikoprzedsiębiorstw subwencje finansowe w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego; dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres od 1.11.2020 r. do 30.04.2021 r.

Miliardy złotych z tarczy

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm ze wszystkich sektorów, to kwota ok. 25 mld zł. Wsparcie przewiduje pożyczkę preferencyjną - nowy okres szkody COVID-19 od 1.11.2020 r. do 31.01.2021 r. pokrywanej umorzeniem do 75 proc. straty EBITDA; pożyczki płynnościowe - wydłużony okres do 6 lat oraz obniżone oprocentowanie; instrumenty kapitałowe - na dotychczasowych zasadach.

Z filmiku możemy się dowiedzieć, że przewidywany termin przyjmowania wniosków to od 15 stycznia 2021 r. Z kolei przewidywany termin wypłaty - do 28 lutego 2021 r. z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021 r.

ZOBACZ: "Państwo polskie ratuje przedsiębiorców". 35 mld zł w Tarczy Finansowej 2.0

Na filmie przypomniano, że do tej pory z Tarczy Finansowej PFR 1.0 skorzystało 347 tys. przedsiębiorstw, do których łącznie trafiło ponad 60 mld zł. Dzięki tym środkom ochronionych zostało 3,2 mln pracowników. Środki trafiały do firm w ciągu 2 dni. Bufor bezpieczeństwa finansowego na min. 6-9 miesięcy; umorzenie subwencji do 75 proc.

Tarcza Finansowa PFR to jeden z elementów rządowej pomocy dla przedsiębiorców.