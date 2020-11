"Państwo polskie ratuje przedsiębiorców". 35 mld zł w Tarczy Finansowej 2.0 [OGLĄDAJ]

Szef rządu podkreślał, że świat w dobie pandemii zmaga się nie tylko z jej skutkami w obszarze ochrony zdrowia, ale również w gospodarce. Stwierdził przy tym, że obecne metody walki z kryzysem w Polsce przynoszą pozytywne rezultaty.

- Poziom bezrobocia i aktywności ekonomicznej ludności - tutaj nie tylko rejestrujemy jedne z najlepszych wyników w Europie, a nawet na świecie, ale dodatkowo można powiedzieć, że mamy do czynienia w III kwartale z przyrostem aktywności ekonomicznej ludności powyżej poziomu sprzed czasów pandemii - mówił Morawiecki.

Według niego, "podstawową przyczyną tego osiągnięcia" jest to, że "państwo polskie nie zostawiło samych sobie przedsiębiorców i pracowników podczas kryzysu".

Jeden z najniższych spadków PKB

Na konferencji prasowej premier mówił, że "by lepiej sobie zdać sprawę" z efektu rządowej tarczy dla gospodarki, trzeba porównać sytuację Polski do innych krajów Europy.

- Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że i OECD i KE prognozują jeden z najniższych spadków PKB w Polsce w porównaniu do innych krajów UE. A jeśli zestawimy ze sobą dwa te parametry jednocześnie - czyli gospodarka i płytkość recesji, płytkość spadku gospodarki oraz zdolność do utrzymania miejsc pracy, to myślę, że jesteśmy na miejscu numer jeden w Europie - powiedział Morawiecki.

Dodał, że porównując dane Polski do danych choćby z krajów mających podobny spadek PKB, jak Litwa, to "na Litwie jednak przyrost bezrobocia był jednym z najwyższych, o około 2 punkty procentowe, to tak jakby u nas wzrosło bezrobocie z 6 do 8 proc.". - A oczywiście nasza sytuacja jest na rynku o wiele, wiele lepsza - stwierdził Morawiecki.

Mówił, że warto przywołać też dane z Narodowego Banku Polskiego wskazujące, że Polska w 2020 roku najprawdopodobniej będzie miała największą nadwyżkę na rachunku bieżącym, przynajmniej od czasu wejścia do UE. - Praktycznie jedną z najwyższych kiedykolwiek odnotowanych. To też świadczy o zdolności Polski do odpowiedzi na te trudne czasy i budowania siły konkurencyjnej gospodarki, siły eksportu - powiedział szef rządu.

- Ktoś powie, że to tylko sygnały, ale oczywiście te sygnały nie zadziały się bez przyczyny i tą przyczyną są nasze działania, które pozwoliły ocalić miejsca pracy, takie jak zwolnienie z składek na ZUS, jak postojowe, jak świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak oczywiście bezpośrednie dotacje dla mikrofirm, dla małych firm i to będziemy kontynuować - oświadczył premier.

"Nie jesteśmy głusi na wołania o ratowanie gospodarki"

- Przede wszystkim chcemy ratować miejsca pracy, bo nie jesteśmy głusi, nie jesteśmy odporni, jak rząd Platformy Obywatelskiej (...) na wołania ze strony kół gospodarczych o pakiety stymulacyjne, o ratowanie gospodarki - powiedział Morawiecki.

Przekonywał, że w Polce wzrost bezrobocia jest mniejszy niż w niektórych krajach Unii Europejskiej, m.in. Niemczech, Hiszpanii. - To pokazuje skalę różnicy w działaniach Polski, która jest krajem na dorobku. W porównaniu do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch jesteśmy kraje biedniejszym (...) Potrafiliśmy lepiej i inaczej odpowiedzieć ratując miejsca pracy - stwierdził.

Podkreślił, że nie oznacza to jednak, że sytuacja gospodarcza jest dobra, bo - dodał - "jest bardzo trudna". - Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy, jak szybko będziemy w stanie wyjść, odbić się z tego gospodarczego dołka - powiedział premier.

Jak mówił, to, że instytucje międzynarodowe prognozują, że Polska "już w 2021 roku przezwycięży kryzys" napawa go optymizmem. - Ale wołałbym, żebyśmy z ogromną odpowiedzialnością podeszli do epidemii, bo to mechanizm sprzężeń zwrotnych - powiedział Morawiecki.

Do 3 mld zł wsparcia mikrofirm

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności

Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro

Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego

Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł

Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów

Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19

Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy

Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Do 7 mld zł wsparcia dla małych i średnich firm

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności

Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro

Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł

Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto

Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19

Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto

Umorzenie 100% subwencji (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)

Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Do 25 mld zł dla dużych firm

Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro

Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE)

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Warunki dla mikrofirm

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Warunki dla małych i średnich firm

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.

msl/ polsatnews.pl, PAP