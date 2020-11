"Plan dla Pracy i Rozwoju". Gowin o szczegółach pomocy dla firm

- Dzięki temu planowi warunki prowadzenia działalności gospodarczej staną się przewidywalne. (...) W czasach kryzysu przede wszystkim musimy zapewnić byt polskim rodzinom i przetrwanie polskim firmom - powiedział Gowin.

"Kładziemy fundamenty na przyszłość"

Wicepremier poinformował, że w ramach tego planu "kładziemy fundamenty na przyszłość". Dodał, że nowy plan będzie działał w trzech obszarach.

- Po pierwsze, na tarczę branżową dla kilkudziesięciu branż oraz na kontynuację Tarczy Finansowej przeznaczymy około 40 mld zł - powiedział . (...) Drugi obszar to Nowy Kierunek - mówił wicepremier. Wskazał, że chodzi o pakiet działań wspierających firmy zmuszone do transformacji, "do dostosowania się do zmienionych potrzeb rynku".

- Trzeci obszar to Impuls dla Rozwoju. Składa się na niego wiele działań, które w tej chwili rozpoczynamy - powiedział Gowin.

Wyjaśnił, że Impuls dla Rozwoju to m.in. poszerzenie pakietów deregulacyjnych.

Analiza poprawek Senatu

Senat w sobotę zaakceptował ok. 450 poprawek do ustawy wprowadzającej tzw. tarczę 6.0. Zaproponowane zmiany rozszerzają zakres podmiotów, które będą mogły skorzystać z pomocy rządu w zw. z COVID-19. Chodzi m.in. o firmy z branży turystycznej.

Podczas konferencji Gowin był pytany, czy jest szansa, że część poprawek przyjętych przez Senat zostanie zaakceptowana i czy zakres podmiotów objętych pomocą zostanie doprecyzowany. Szef Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zapewnił, że poprawki Senatu są analizowane "z dobrą wolą tak, by uwzględnić te, które mają racjonalne uzasadnienie". - Z całą pewnością część poprawek Senatu, rozszerzająca PKD (kody Polskiej Klasyfikacji Działalności - PAP), które zostaną objęte pomocą, zostanie zaakceptowana – poinformował.

Zaznaczył, że ustawa wprowadzająca Tarczę 6.0 wyposaża Radę Ministrów w prawo do wydawania rozporządzeń, które będą poszerzały lub być może zawężały listę branż objętych pomocą. - Mamy tu bardzo dużą elastyczność, by właściwie reagować na zmianę sytuacji. Liczymy, że sytuacja branż będzie ulegała poprawie. Warto wspomnieć o branży handlowej, która po miesiącu zawieszenia sprzedaży w galeriach handlowych, dużych sklepach wielkopowierzchniowych, została całkowicie odmrożona - powiedział Gowin.

Wicepremier liczy, że "dobre wiadomości związane ze spadkiem liczby zakażeń i zbliżaniem się perspektywy użycia szczepionki pozwolą w jak najszybszym tempie zlikwidować istniejące obostrzenia".

Przypomniał, że wiosną tarcza antykryzysowa była skierowana do szerokiej grupy przedsiębiorstw. - Teraz nie ma potrzeby stosowania takich szerokich instrumentów. Te 150 mld zł, które trafiły lub jeszcze trafią to dług, który każdy z nas będzie musiał w przyszłości spłacać. Dlatego tym razem pomoc jest kierowana bardzo precyzyjnie do konkretnych branż. Rząd wytypował ok. 40 takich branż. Nie wykluczamy możliwości poszerzenia ich o kolejne – zadeklarował wicepremier.

Zapytany, czy w związku z opóźnieniami, które miały miejsce wiosną w Warszawie w wypłacie mikropożyczek dla przedsiębiorców, to zadanie w dalszym ciągu będzie realizowane przez urzędy pracy, Gowin poinformował, że w tej kwestii nie są planowane zmiany. Wyraził nadzieję, że tym razem wypłata bezzwrotnych dotacji przebiegnie bez problemu.

WIDEO: Konferencja prasowa wicepremiera Jarosława Gowina