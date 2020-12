Obłożenie Szpitala Narodowego. Najnowsze dane

W Szpitalu Narodowym w nocy z piątku na sobotę przebywało 53 pacjentów na 84 gotowe łóżka, co oznacza, że jest on obłożony w 63 procentach - wynika z danych przedstawionych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

W ciągu dwóch dni szpitale 18 razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym, by skierować do niego pacjentów z czego 10 pacjentów zostało przyjętych do hospitalizacji. Łącznie od początku działalności Szpital Narodowy przyjął 161 osób.

Placówka apeluje do innych podmiotów o kierowanie pacjentów do Szpitala Narodowego w celu uwalniania ich najważniejszych zasobów i umożliwienia leczenia ciężej chorych.

Kto trafia do Szpitala Narodowego

Szpital na Stadionie Narodowym jest placówką tymczasową. Nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do niej. "Tak długo, jak mogą oni otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować, ponieważ szpital standardowy posiada najszersze spektrum możliwości udzielania pomocy również w sytuacji występowania chorób współistniejących" - przypomniał Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

Dodano, że rolą szpitali tymczasowych jest przyjmowanie pacjentów, gdy wyczerpią się możliwości szpitali tradycyjnych.

Personel Szpitala Narodowego, który pochodzi z Warszawy, dyżuruje w Szpitalu Narodowym w ramach dodatkowych godzin, poza normalnym czasem pracy. Każda osoba z personelu medycznego wykorzystuje swoje wolne godziny na pracę w szpitalu tymczasowym.

Twórcy Szpitala Narodowego opierali się na doradztwie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), gdzie pracują lekarze, którzy uczestniczyli w misjach leczenia chorych zakażonych wirusem w Lombardii, czy w Afryce. To ludzie z bardzo dużym doświadczeniem w działaniach w sytuacjach krytycznych i zagrożeń masowych. Opierano się na wytycznych m.in. brytyjskich, włoskich.

