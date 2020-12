"Mamy 12 430 nowych przypadków koronawirusa" - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodał resort, zmarło także 502 kolejnych pacjentów chorych na Covid-19. Oznacza to, że bilans wszystkich infekcji SARS-CoV-2 w Polsce wzrósł do 1 054 273, natomiast suma zgonów zwiększyła się do 19 861. Najwięcej przypadków koronawirusa zaraportowano w województwach mazowieckim (1574) i śląskim (1283).