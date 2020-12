"Chcecie sprzedać Polskę za parę srebrników". Kownacki do samorządowców

Według nieoficjalnych informacji, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski razem ze swoim odpowiednikiem z Budapesztu mieli wystosować list do szefowej Komisji Europejskiej ws. bezpośredniego dostępu samorządowców do środków UE. Apel o dołączenie do tej inicjatywy ma być rozsyłany do innych samorządowców.

Jego ideą ma być to, by w przypadku braku porozumienia w kwestii budżetu Unii Europejskiej, stworzono instrument finansowy skierowany bezpośrednio dla samorządów z Polski i Węgier.

- To obejście struktur państwa, nie ważne kto jest premierem - mówił Bartosz Kownacki w "Debacie Tygodnia". List samorządowców przyrównał do zachowania księcia Bogusława Radziwiłła, "który dla swojego księstewka na Litwie był w stanie spalić i sprzedać Polskę Szwedom".

Kownacki oceniał, że takie posunięcia władz samorządowych to obejście struktur państwowych na rzecz własnej korzyści. - Chcecie ominąć państwo i dogadać się dla własnej korzyści politycznej i kasy - podkreślał. Dodał, że "historia was osądzi".

ZOBACZ: Przewodniczący PE: Fundusz Odbudowy wejdzie w życie mimo weta

- To są warchoły trzeciej Rzeczpospolitej, którzy zdradzaj interesy polski i tak ich oceni historia - podsumował. - Pan prezydent Trzaskowski działa wbrew interesom Polski - dodał.

WIDEO: fragment "Debaty Tygodnia"

Strategia "samobójcza"

Podczas piątkowej konferencji prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że samorządy nie zgadzają się na politykę wetowania przez rząd Polski budżetu UE. - My samorządowcy dobrze wiemy, co znaczyłoby odcięcie nas od funduszy europejskich, odcięcie naszych obywateli, brak inwestycji, dzięki którym Polska się zmieniła nie do poznania" - powiedział Trzaskowski.

ZOBACZ: Gowin przekonuje w Brukseli, że możliwy jest kompromis ws. budżetu UE

Jak zaznaczył w jego opinii strategia, którą dzisiaj proponuje rząd to strategia "całkowicie samobójcza", bo to nie tylko blokowanie budżetu, z którego "małe ojczyzny mogą się wspierać" i mogą się dzięki niemu rozwijać, ale również zablokowanie olbrzymiego programu odbudowy, który opiera na ponad bilion euro.

WIDEO - Ruszył sezon narciarski w Wiśle Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/zdr/ Polsat News, tvp.info