Przewodniczący PE: Fundusz Odbudowy wejdzie w życie mimo weta

W rozmowie ze stacją informacyjną Sky Tg24 Sassoli oświadczył, że "nie można dotykać" zawartego porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy utworzonego w związku z kryzysem na tle pandemii.

- Teraz do Polski i do Węgier należy zadanie rozwiązanie kwestii ich zgody. Jeśli jej nie będzie, oczywiste jest to, że i tak pójdzie się z tym do przodu; i w sprawie Funduszu, i praworządności - stwierdził włoski polityk.

Następnie zaznaczył: "Nie można zrobić kroku wstecz, narzędzia te wejdą w życie".

Kolejne rozmowy 10-11 grudnia

Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w piątek, że Polska podtrzymuje w całości swoje stanowisko w zakresie rozporządzenia warunkującego wydatkowanie środków unijnych. Jak zaznaczył tylko przepisy zgodne z traktatami i konkluzjami Rady Europejskiej mogą być zaakceptowane przez Polskę.

Kolejne rozmowy budżetowe na najwyższym szczeblu odbędą się 10-11 grudnia podczas szczytu UE. Unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027, w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

zdr/ PAP