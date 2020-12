Zrezygnowała z poselskiej pensji. Pracuje w ośrodku pomocy społecznej

- To szczególny czas. Pomoc społeczna to szczególna dziedzina, w której w czasie pandemii trzeba "wszystkich rąk na pokładzie", a ja mam takie kwalifikacje i doświadczenie - powiedziała Polsat News Agnieszka Ścigaj, która zrezygnowała z poselskiej pensji. Posłanka niezrzeszona wygrała konkurs i podjęła pracę na stanowisku dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w woj. małopolskim.

Agnieszka Ścigaj w zeszłym tygodniu poinformowała o odejściu z klubu Koalicji Polskiej, została posłanką niezależną. Za pośrednictwem Facebooka przekazała również, że w listopadzie podjęła pracę zawodową i zrezygnowała z pensji poselskiej. Po wygraniu konkursu, od blisko miesiąca pracuje jako dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Klucze.

- Uważam, że wszyscy, którzy posiadają kwalifikacje i chęć powinni pomóc ludziom, aby Polska szybciej podniosła się z kryzysu, który niewątpliwie jest dopiero przed nami - zapewniła posłanka w rozmowie z reporterką Polsat News Dominiką Orzeł.

- W czasie pandemii praca poselska, taka bezpośrednia praca z ludźmi i ich problemami jest zdecydowanie ograniczona, więc podjęłam decyzję o powrocie do zawodu - mówiła Agnieszka Ścigaj, dodając, że zrezygnowała z bycia "posłem zawodowym".

Była posłanka Koalicji Polskiej zapewniła, że dzięki pracy czuje się potrzebna i jest blisko problemów ludzi. - To jest wzbogacenie mojej pracy poselskiej nie będąc na mównicy, czy w mediach. Zawsze miałam takie poczucie, że mówię o prawdziwych problemach, bo znam je po prostu przez dotykanie ich bezpośrednio. Chciałabym powrócić do tego uczucia - dodała.

Pytana przez Dominikę Orzeł jak pogodzić pracę posła i dyrektora ośrodka pomocy społecznej Ścigaj zapewniła, że zarówno jedna, jak i druga praca się uzupełnia.

- Poseł ma za zadanie tworzyć prawo, które potrzebne jest ludziom. Dzięki temu, że będę pracować z ludźmi daje mi pełen pogląd. Oczywiście praca tutaj, to praca na pełen etat. Czas, który poświęcam na pracę poselską to czas niepłatny na urlopie bezpłatny. Godzi się na to mój pracodawca - dodała Ścigaj.

Posłanka przyznała, że praca, którą aktualnie wykonywała by w Sejmie nie zgadza się z jej pojęciem "bycia politykiem". - Bardzo często łapiemy się na tym, że uprawiamy politykę tylko wokół zainteresowań spraw polityków, a nie ludzi. Poseł powinien być wśród ludzi, powinien mieć z nimi cały czas kontakt. Teraz mamy czas, w którym jest to ograniczone, ale ogólnie praca posła polega na tym, by bardziej uprawiać politykę, która podoba się swoim szefom niż swoim wyborcom. Do tego zmusza nas fatalna ordynacja wyborcza - dodała.

