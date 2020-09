Chiny chwalą się działaniami w czasie pandemii. "Były właściwe i transparentne"

Prezydent Chin Xi Jingping oznajmił we wtorek, że postępowanie jego kraju wobec pandemii koronawirusa było właściwe, otwarte i transparentne oraz pomogło uratować dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Wyraził też poparcie dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Xi, który wystąpił w telewizji podczas ceremonii upamiętnienia osób, szczególnie zasłużonych w walce z epidemią tuż po jej wybuchu, powiedział, że Chiny są pierwszą dużą gospodarką na świecie, która zdołała już powrócić do stabilnego wzrostu gospodarczego po kwarantannie. Podkreślił, że kondycja kraju dowodzi jego wielkich możliwości, żywotności i siły.

Wyraził też pełne poparcie dla WHO, co - jak pisze Associated Press - stanowi ostentacyjne odrzucenie oskarżeń Waszyngtonu pod adresem tej organizacji.

Trump oskarża WHO, ChRL broni

Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump oznajmił, że Stany Zjednoczone zrywają relacje z WHO. Zarzucił organizacji, że jej reakcja na wybuch epidemii nie była odpowiednia. Powiedział też, że Chiny "całkowicie kontrolują" WHO.

W ubiegłym tygodniu w Genewie, która jest siedzibą WHO, powołano zespół mający zbadać, jak organizacja ta radziła sobie z pandemią koronawirusa.

Większość krajów należących do WHO od maja domagała się przeprowadzenia dochodzenia w sprawie postępowania tej organizacji wobec koronawirusa i krytykowała ją za zbyt późne ogłoszenie pandemii oraz uleganie wpływom Pekinu, który jest z kolei oskarżany o wywieranie presji na WHO i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.

W czerwcu Associated Press ustaliła, że w styczniu przez kilka tygodni Chiny opóźniały przekazanie WHO szczególnie ważnych informacji na temat wirusa, łącznie z jego sekwencją genetyczną. Nagrania ze spotkań WHO dowodzą, że wysokiej rangi pracownicy organizacji narzekali na postawę Pekinu i brak danych z Chin, jednak szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus publicznie chwalił ten kraj za szybkie dostarczanie przejrzystych informacji.

O ukrywanie danych dotyczących pandemii, naciski na WHO i niedostarczanie klarownych informacji oskarżają Pekin przede wszystkim Stany Zjednoczone.

