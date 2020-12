"Złodziej kradnący naszą kulturę". Koreańsko-chiński spór o pochodzenie kimchi

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała niedawno nowe regulacje dotyczące produkcji pao cai - chińskich kiszonych, solonych warzyw. Chiński dziennik "Global Times” podał błędnie, że jest to "międzynarodowy standard przemysłu kimchi, w którym wiodą Chiny”.

Koreańskie media i internauci uznali to za próbę przejęcia kimchi jako rodzaju pao cai. "To całkowity nonsens, co za złodziej kradnący naszą kulturę!" - napisał jeden z użytkowników popularnego w Korei serwisu internetowego Naver.

Chinese and South Koreans feud over the origin of Kimchi, a dish made of cabbage after China won a global certification to produce Pao Cai, a pickled vegetable dish similar to the Korean staple https://t.co/31fxEODMp2 pic.twitter.com/cycaCsLr9g