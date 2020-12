"Rzadkie wydarzenie w historii ludzkości". Powrót japońskiej sondy

Japońska sonda Hayabusa-2 przez trzy lata towarzyszyła asteroidzie Ryugu w jej kosmicznej wędrówce. Blisko rok temu opuściła ją i wraz z zebranymi próbkami rozpoczęła powrotną podróż na naszą planetę.

6 grudnia, po sześcioletniej misji, podczas której przemierzyła blisko 300 milionów kilometrów, zrzuci na Ziemię próbki z kosmicznym materiałem. Naukowcy spodziewają się, iż 40-centymetrowa kapsuła wyląduje na terenie słabo zaludnionego obszaru Woomera w Australii. Aby zlokalizować miejsce, w jakim się znajdzie, ustawili anteny satelitarne na obszarze docelowym. Do wyszukiwania wyznaczone zostały także radary morskie, drony i helikoptery.

From the rehearsal that took place the other day. There was no trouble and the accuracy was perfect. (Collection Team M) #Hayabusa2 #はやぶさ2 #AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/fkVVd5RRxU

- Trenowaliśmy i teraz jesteśmy w pełni przygotowani. Dlatego modlę się tylko, aby sprzęt, który nie był jeszcze używany, działał dobrze i żeby w Australii była dobra pogoda - powiedział Yuichi Tsuda, kierownik projektu w Japan Aerospace Exploration Agency podczas ostatniej odprawy, jaka miała miejsce przed sobotnim oddzieleniem się kapsuły od statku kosmicznego. - Jesteśmy bardzo podekscytowani - dodał.

Jak dotychczas Hayabusa-2 leci zgodnie z oczekiwaną trajektorią. W niedzielę, w godzinach porannych, kapsuła ochraniana osłoną termiczną na krótką chwilę zmieni się w kulę ognia, gdy wejdzie w atmosferę na wysokości 120 kilometrów nad Ziemią. Jej spadochron otworzy się, gdy znajdzie się około 10 kilometrów nad powierzchnią. Następnie wyśle sygnały nawigacyjne, które pomogą w ustaleniu jej położenia.

- Sonda jest teraz w bardzo dobrym stanie - powiedział Tsuda, określając to, co będzie miało miejsce "rzadkim wydarzeniem w historii ludzkości".

Wielka nadzieja uczonych

Misja jest wielką nadzieją uczonych. Oczekiwania wobec badań są olbrzymie. Substancje pozyskane z odległej asteroidy mogą być pomocne w pracach nad badaniem Układu Słonecznego i dostarczyć niezbędnych wskazówek w sprawie badań nad pochodzeniem życia na Ziemi. Nie ma nic dziwnego w tym, iż budzi to naukową fascynację u ekspertów. Są oni przekonani, że zbiory z powierzchni i spod powierzchni Ryugu zawierają bezcenne dane. Asteroida składa się z chondrytów węglowych. To jeden z najstarszych materiałów występujących w Układzie Słonecznym.

- Być może uda nam się zdobyć substancje, które dadzą nam wskazówki dotyczące narodzin planety i pochodzenia życia. Jestem bardzo zainteresowany tym materiałem - powiedział "Daily Express" kierownik misji Makoto Yoshikawa.

Statek wylądował w lutym 2019 roku. Zebrał wówczas próbki powierzchniowego pyłu. Poradził sobie także z trudniejszym zadaniem w lipcu tego roku, gdy przyziemił na terenie utworzonego przez siebie - poprzez wysadzenie powierzchni - krateru. Dotarł wówczas do materiałów podziemnych. Dane zostaną teraz przeanalizowane przez najwybitniejszych światowych ekspertów w dziedzinie badań kosmicznych.

Co dalej z "bohaterem"?

Dla Hayabusa-2 nie będzie jednak odpoczynku. Jej misja, która rozpoczęła się w roku 2014, będzie kontynuowana. Po zrzucie wróci ona w kosmos i uda się w ponad dziesięcioletnią podróż odbywając długą, liczącą 300 milionów kilometrów drogę, do powierzchni asteroidy znanej pod nazwą 1998KY26. Dotrze tam w roku 2031. Wcześniej wykona także serię zdjęć innego ciała - asteroidy 2001 CC21. W obu przypadkach nie będzie pobierała próbek.

[5 days until our return to Earth]

Today’s memory is “the moment you collect the history of the Solar System”.



📷 Images captured on July 11, 2019 from 10:03:54 ~ 10:11:44. 10 x speed video by the small monitor camera (CAM-H) during the 2nd touchdown. pic.twitter.com/Fe7yfwx7dn