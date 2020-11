O podatkach słów kilka, czyli „Sąsiedzkie Porachunki” w Polsacie

„Na co idą moje podatki?” – to pytanie na pewno zadał sobie choć raz każdy z nas. Pieniądze trafiające do budżetu państwa finansują m.in. budowę nowych dróg, parków, mostów, placów zabaw, stadionów, system ochrony zdrowia, edukację, transport publiczny (wpływy z biletów nie pokrywają całościowych kosztów np. kursu pociągu), czy działanie ośrodków sportu i kultury. Dzięki rozmaitym programom socjalnym, pomoc otrzymują także najbardziej potrzebujący.

Możemy mieć inne podejścia i świadomość w kwestii podatków. Ważnym jest, by poszerzać swoją wiedzę i dążyć do wykształcenia dobrych praktyk. W jaki sposób można to osiągnąć? Na przykład poprzez prowadzoną z przymrużeniem oka dyskusję na bliskie każdemu z nas tematy.

Sąsiedzi o podatkach

Telewizja Polsat wraz z Tako Media wyprodukowała mini serial „Sąsiedzkie Porachunki”. To produkcja obyczajowa z wyraźną linią komediową. Główni bohaterowie – Wojtek i Jola – mają odmienne charaktery i temperamenty.

On do życia podchodzi z pewną dozą nonszalancji. Ona jest zasadnicza, konserwatywna i przywiązana do utartych rozwiązań.

Sąsiedzi w żartobliwych sporach konkurują ze sobą w obszarze wiedzy czy działań związanych z oszczędzaniem, podatkami, urzędami, finansami osobistymi i publicznymi. Wywołuje to szereg zabawnych sytuacji.

W pięciu – czterominutowych oraz zamkniętych pod względem narracyjnym odcinkach – dowiemy się m.in. co powstaje za nasze podatki, komu są przekazywane pieniądze z nich. Bohaterowie podpowiedzą nam również, jak zachować się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z „szarą strefą”.

Twoje sto złotych w budżecie państwa

Dzięki podatkom wszyscy możemy korzystać z dóbr i usług publicznych. Ich płacenie to inwestycja w rozwój naszego kraju.

– Wszystko to, co daje nam państwo, finansowane jest z naszych podatków. Jeśli nie będziemy ich płacić, państwo nie będzie miało funduszy, by zadbać o ochronę zdrowia, edukację czy nowoczesną infrastrukturę – podkreśla ekonomista Marek Zuber.

Aby w prosty sposób zobrazować wydatki budżetu państwa, warto pokazać to na przykładzie naszych 100 złotych trafiających do niego.

Najwięcej, bo 16 zł, przeznaczone jest na ubezpieczenia społeczne – czyli m.in. na wypłatę emerytur i rent. 14,9 zł przyznawane jest samorządom, a obronie narodowej – 10,7 zł. Na program Rodzina 500 plus przekazujemy 7,5 zł, a na ochronę zdrowia 2,6 zł. Najmniej, bo 1,6 zł zapewnia współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE.

Wykonanie budżetu za 2019 rok





Problem „szarej strefy”

Każdy, kto znajduje się w sytuacji objętej podatkiem, ma obowiązek go zapłacić.

Niestety, kraje na całym świecie wciąż borykają się ze zjawiskiem szarej strefy. Należy do niej część produkcji obywająca się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków.

– „Szara strefa” zmniejsza wpływy do budżetu, a to z kolei powoduje mniej pieniędzy na cele realizowane dla obywateli przez państwo. Są potrzeby społeczne, których nie da się zrealizować mechanizmem rynkowym, np. potrzeba bezpieczeństwa zewnętrznego. Nie możemy wynająć wojska z zagranicy do obrony naszych granic – wyjaśnia Marek Zuber.

Choć – jak mówi – „szara strefa” kojarzy się głównie z przedsiębiorcami, znajduje się w niej także „przysłowiowy Kowalski próbujący ukryć dochody lub proszący szefa, by podwyżkę »dał mu pod stołem«”.

Zjawisku „szarej strefy” poświęcono jeden z odcinków „Sąsiedzkich Porachunków”. Wojtek nie lubi „zbierać rachunków”, dlatego też daje namówić się na wymianę opon u okolicznego „fachowca” – taniej i bez faktury. Problemy zaczynają się, gdy opona jest uszkodzona, a „fachowiec”, który wykonał usługę „na czarno” nie jest chętny do rozmowy na temat reklamacji. Z opresji ratuje go Jola.

– Szara strefa zaburza wolną konkurencję. Działa przeciwko tym uczciwym i płacącym podatki – zaznacza Zuber.

Premiera 22 listopada

Premiera serialu „Sąsiedzkie Porachunki” w Polsacie w niedzielę, 22 listopada o godzinie 17:35. Po premierze odcinek emitowany będzie jeszcze na Polsat 2, Super Polsat, Polsat Seriale oraz Ipla.tv.

Artykuł powstał przy współpracy z Ministerstwem Finansów.

