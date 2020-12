Odmówiono mu wstępu na pogrzeb. To jego chowano

Pogrzeb 29-letniego Che Lewisa i jego 54-letniego ojca, Adlaya, odbył się 25 listopada. Mężczyźni zostali zastrzeleni dziesięć dni wcześniej. Najprawdopodobniej padli ofiarą porachunków dotyczących toczonego przez nich sporu o ziemię. O pogrzebie młodszego z mężczyzn jest teraz głośno, bo pochówek zorganizowano w nietypowy sposób.

Zwłoki mężczyzny zostały przewiezione ulicami Port of Spain białym karawanem z odkrytym dachem. Wydarzenie było transmitowane w internecie.

Nie nosił maseczki

Pracownicy Kościoła św. Jana Ewangelisty, mieszczącego się w Diego Martin, nie kryli zdumienia, gdy zaskakująca procesja znalazła się u wrót świątyni. Księża nie wydali zgody na wniesienie ciała do środka. Siedzący na krześle Che został wystawiony przed budynkiem, podczas gdy jego pogrzeb odbywał się w środku. Zwłoki zostały odgrodzone, ustawiono obok nich także fotografię zmarłego.

A DEAD man was refused entry to his own funeral after his body arrived sitting in a chair, instead of being in a coffin.

The funeral of Che Lewis, 29, and his 54-year-old father Adlay Lewis - who were shot and killed in their home - took place on November 25. pic.twitter.com/mXAXKw8Doc