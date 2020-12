36-latka zatrzymana przez policję. Jechała prawie 170 km/h w terenie zabudowanym

Do zdarzenia doszło na terenie miejscowości Pietnia (woj. opolskie). Na drodze wojewódzkiej funkcjonariusze policyjnej grupy Speed postanowili zapolować na kierowców łamiących ograniczenia prędkości.

Rekordzistką okazała się 36-latka kierująca osobowym mercedesem. Kobieta na drodze w terenie zabudowanym jechała z prędkością niemal 170 km/h. Oprócz mandatu i punktów karnych kierującej zabrano prawo jazdy. Kolejnym zatrzymanym do kontroli był 46-latek, który także w Pietnej jechał z prędkością 105 km/h. Nieco mniej na liczniku swojego volkswagena miał mieszkaniec powiatu głubczyckiego. 20-latek przekroczył dopuszczalną prędkość o 51 km/h.

Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, traci prawo jazdy na 3 miesiące. W przypadku, gdy ponownie zostanie zatrzymany przez policjantów w czasie trwania zakazu, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Po raz trzeci za takie zachowanie w czasie 6-miesięcznego okresu zakazu będzie go czekało ponownie przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.

ms/ PAP