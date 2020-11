Autostrada A2: jechał ciężarówką bez jednego koła

Lubuscy inspektorzy ITD wycofali z ruchu naczepę, w której brakowało jednego koła. Oś pojazdu była przymocowana do ramy pasami służącymi do mocowania ładunku.

Inspektorzy, którzy w środę kontrolowali lubuski odcinek autostrady A2, zwrócili uwagę na samochód ciężarowy, w którego naczepie nie było jednego koła.

Gdy zatrzymali go do kontroli okazało się, że oś pojazdu, na której nie było koła, przymocowano do ramy pasami służącymi do mocowania ładunku.

Transportem przewożono 19-tonowy ładunek z Niemiec do Polski.

Kierowca wyjaśnił, że jedzie do Nowego Tomyśla do warsztatu, który wskazał mu szef, aby naprawić koło.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i zakazali jej dalszej jazdy. Wobec przewoźnika i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostaną wszczęte postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

