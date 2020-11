Mieszkańcy okolicznych wsi postanowili pomóc, chociaż skala remontu przekracza możliwości finansowe małej społeczności. Do pożaru doszło we wsi Pacholewo w województwie wielkopolskim.

Pożar doszczętnie zniszczył cały dorobek życia Wiesławy Olszewskiej. Miesiąc temu kobieta pochowała ciężko chorego męża, którym zajmowała się przez ostatnich 15 lat. Sama również choruje, z trudem porusza się o kulach.

Historię pani Wiesławy pokazaliśmy w "Wydarzeniach" w sobotę. Odzew widzów Polsatu był ogromy, dotychczas udało się zebrać 35 tysięcy złotych na remont zniszczonego domu.

Pożar domu

- Wyszłam boso w laczuszkach, w krótkim rękawku, bo już nie miałam po co wracać - wspominała moment pożaru pani Wiesława. Pożar w ciągu chwili strawił wszystko, na co pracowała przez całe życie. Zaprószenie ognia z komina to wstępna przyczyna.

Dla kobiety to nie jedyna tragedia w ostatnim czasie. - W środę było trzy tygodnie jak pochowałam męża i zaraz takie coś - powiedziała pani Wiesława.

- Tak bardzo walczę o to, żeby dać jej szansę na to nowe życie, żeby jeszcze mogła się nim pocieszyć - mówi córka kobiety, Beata Kegel. Dom nie był ubezpieczony. Kobiety i jej rodziny nie stać na remont i zakup sprzętów.

Apel o pomoc

- Proszę naprawdę tylko o tyle, na ile każdego stać, jeżeli tylko ktoś okaże dobrą chęć i serce dla naszej rodziny - prosiła córka pani Wiesławy.

Pierwsi pomoc zaoferowali sąsiedzi. Ruszyła zbiórka w internecie i w okolicznych wsiach. Jak zaznaczają mieszkańcy, nie można zostawić pani Wiesławy samej.

- O to w tym wszystkim chodzi, o to serce dla drugiej osoby. Tym bardziej w dobie pandemii, gdzie odsuwamy się od siebie - mówiła jedna z sąsiadek kobiety, Bożena Kubiatowicz.

Skutki pandemii wskazywał również Piotr Woszczyk, burmistrz Obornik, gminy, w której leży Pacholewo.

Wskazywał, że zazwyczaj chętnie pogorzelców wspomagali przedsiębiorcy, przekazując datki. Teraz oni sami mierzą się z poważnymi kłopotami.

- Ci przedsiębiorcy, którzy byli kiedyś potencjalną grupą na hura odpowiadającą na taki apel, dzisiaj sami mają problem - mówi burmistrz.

Same chcą pomagać

Przed emisją materiału udało się dla pani Wiesławy uzbierać 7 tysięcy złotych. W tym momencie na koncie kobiety jest już 35 tysięcy.

Pani Wiesława i jej córka jeszcze nie zaczęły odbudowy spalonego budynku, a już zapowiedziały pomoc innej rodzinie, która również w pożarze straciła dom.

- Faktycznie po reportażu ja prawie całą noc odbierałam telefony od osób, które chciały nam pomóc - powiedziała Polsat News Beata Kegel, córka pani Wiesławy.

