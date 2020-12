Znaleźli Enigmę. Zaskakujące odkrycie na dnie Bałtyku

Enigma, słynna maszyna, którą Niemcy szyfrowali wiadomości w czasie II wojny światowej, została odnaleziona przez nurków. Urządzenie od 75 lat spoczywało na dnie Morza Bałtyckiego, a konkretne w wodach niemieckiej zatoki Gelting. Przypadkowego odkrycia dokonano w trakcie jej oczyszczania. Teraz Enigma trafi do Muzeum Archeologicznego w Szlezwiku, gdzie przejdzie szczegółowe badania.

Enigmą w czasie wojny szyfrowano najbardziej tajne komunikaty i rozkazy. Walnie przyczyniła się do sukcesów niemieckich wojsk na wszystkich frontach zmagań, a złamanie jej szyfrów - do którego w znacznym stopniu przyczyniły się prace polskich kryptologów - było jednym z przełomowych momentów historii.

Teraz jedna z takich maszyn została znaleziona na dnie Bałtyku. Na to niezwykłe znalezisko natrafili nurkowie oczyszczających wody ze śmiertelnie niebezpiecznych pułapek dla zwierząt - tak zwanych sieci-widmo, będących najczęściej pozostałościami po połowach. Sieci są powszechną formą zanieczyszczenia morskiego, regularnie odnajdywaną przez ekologów na całym świecie.

Eigentlich waren wir wieder im Auftrag des WWF unterwegs, um Geisternetze zu lokalisieren und zu bergen, als unser... Opublikowany przez Submaris Wtorek, 1 grudnia 2020

- Regularnie znajdujemy większe obiekty, które zaplątują się o sieci pod wodą. Takie tak zwane "haczyki" to często pnie drzew lub kamienie - powiedziała Gabriele Dederer z World Wide Fund for Nature (WWF), zatrudniająca nurków do działań mających na celu ochronę mórz.

Leżała tam od 75 lat

Ale takiego okazu jeszcze w nich nigdy nie odnaleziono. Nurkowie nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy zorientowali się, iż mają do czynienia z legendarnym urządzeniem. - To odkrycie jak żadne inne. Enigma to zdecydowanie najbardziej ekscytujące historyczne znalezisko - stwierdziła, dodając iż "WWF od wielu lat pracuje nad uwolnieniem Morza Bałtyckiego z niebezpiecznych sieci-widm"

Maszyna jest prawdopodobnie pozostałością po wydarzeniu z maja 1945 roku. To właśnie wówczas na terenie wód zatoki dokonano masowej detonacji okrętów podwodnych. 47 jednostek zostało zaminowanych i posłanych na dno przez własne załogi. Miało to uniemożliwić przejęcie statków przez siły aliantów.

pixabay.com Maszyna leżała na dnie Bałtyku 75 lat

- Podejrzewamy, że nasza Enigma wypadła za burtę podczas tego wydarzenia - mówi Florian Hubner, jeden z nurków, którzy dokonali niezwykłego odkrycia. Mężczyzna zauważa, iż kopie urządzenia są dziś zjawiskiem niezwykle rzadkim i cennym historycznie. - Tylko kilka okazów jest dostępnych w niemieckich muzeach - podkreśla.

- Jako archeolog podwodny dokonałem już wielu ekscytujących i dziwnych znalezisk - powiedział - Jednak nie marzyłem, że kiedyś znajdziemy maszynę Enigma - cieszy się dodając, iż długo nie zapomni dnia, w którym natrafił na urządzenie.

Divers discover Nazi WW2 enigma machine in Baltic Sea https://t.co/Fta4aMa9yE pic.twitter.com/BXVrBxV6pT — Reuters (@Reuters) December 3, 2020

Urządzenie trafi do Muzeum Archeologicznego w Szlezwiku i przejdzie szczegółowe badania.

Enigma wygląda jak maszyna do pisania, składa się z klawiatury i kółek, które zaszyfrowały wiadomości. Chociaż wyprodukowano ich kilkaset tysięcy, do dziś zachowało się kilkaset. Są warte dziesiątki tysięcy euro.

rsr/ml/ Reuters/ Daily Mail