Niezwykłe odkrycie 5-latki. Dziewczynka znalazła zabytek, który ma 3 tys. lat

"5-letnia Łucja Szponarska z Pyszczyna razem z ojcem, Karolem, podczas spaceru odnalazła leżącą na powierzchni ziemi siekierkę z epoki brązu" - poinformowała we wtorek Izba Historyczna w Żarowie (woj. dolnośląskie).

ZOBACZ: Znalezisko sprzed 3,5 tys. lat - to figurki świń

Instytucja poinformowała, że był to "artefakt liczący ponad 3000 lat". Ze względu na obowiązujące prawo, informację o znalezisku odnotowano w delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Wałbrzychu.

Żarowska Izba Historyczna w jednym z wpisów przekazała gratulacje dla dziewczynki, do których dołączyła zdjęcia 5-letniej odkrywczyni w towarzystwie taty oraz fotografie znaleziska. Dzięki spostrzegawczości dziewczynki siekierkę z epoki brązu, którą wstępnie zakwalifikowano jako wytwór kultury łużyckiej, będą mogli oglądać zwiedzający izbę.

W 2017 roku 6-letnia Naomi Vaughan - mieszkanka stanu Oregon - podczas meczu piłki nożnej, w którym brała udział jej siostra, dokonała równie ciekawego odkrycia. Znudzona sportowym widowiskiem znalazła sobie inne zajęcie. Dziewczynka, bawiąc się w pobliżu boiska, natrafiła na mały kamień. Porównała go do naszyjnika z bajki Disneya. Znaleziony przedmiot pokazała matce i ojcu.

This little girl got bored at her sister’s soccer game, so she started digging. She found a 65 million-year-old fossil. https://t.co/IPaSMaluUV pic.twitter.com/XUP8RykYMk