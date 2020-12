"Ludzi z Polski i Węgier znam osobiście". Organizator seks party w Brukseli o szczegółach

- Ludzi z Polski i Węgier, i Fideszu znam osobiście. Wiem, że mają rodziny i przyjeżdżali do Brukseli, łącząc to z seks party, na które przychodzili wieczorem - mówił korespondentce Polsat News Dorocie Bawołek Dawid Manzheley, organizator nielegalnej orgii, podczas której policja zatrzymała eurodeputowanego węgierskiego Fideszu Jozsefa Szajera.

Funkcjonariusze policji w Brukseli przerwali w piątek nielegalne spotkanie towarzyskie, połączone z uprawianiem seksu, które mimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa zostało zorganizowane w centrum miasta.

Podczas interwencji policja zatrzymała eurodeputowanego węgierskiego Fideszu Jozsefa Szajera. Parlamentarzysta przyznał się i przeprosił za swoje zachowanie. Policja poinformowała, że europoseł został ranny, kiedy uciekał z budynku, zjeżdżając po rynnie. W jego plecaku znaleziono narkotyki.

"Ludzi z Polski i Węgier znam osobiście"



O szczegółach Dorocie Bawołek opowiedział Dawid Manzheley - organizator seks party dla gejów nie tylko w Brukseli, ale i innych miastach. Mężczyzna - jak zaznaczył - ma podwójne obywatelstwo. W najbliższych dniach chce wrócić do Izraela.

- Ludzi z Polski i Węgier, i Fideszu znam osobiście. Wiem, że mają rodziny i przyjeżdżali do Brukseli, łącząc to z seks party, na które przychodzili wieczorem. Normalnie organizuję małe imprezy, do 30 osób, czasami większe do 100-150 osób, nie tylko z politykami z Europy Wschodniej, ale i Zachodniej - mówił.

Poszukiwany przez polską policję?

Mężczyzna, który także nazywa się David Manzheley poszukiwany jest przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach w związku z oszustwem. Według informacji policji urodził się on w 1984 raku i mieszka w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza.

- W 2008 roku został skazany wyrokiem sądu w Wadowicach za oszustwo i inne przestępstwa. Wymierzono mu karę roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Nie stawił się do zakładu karnego, w związku z czym wszczęto poszukiwania, wysłano list gończy, a w 2013 roku Europejski Nakaz Aresztowania. Czy on (organizator seks party - red.) to ta sama osoba, co nasz poszukiwany, nie mogę z całą pewnością potwierdzić - mówił Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dodał, że Dawid Manzheley m.in. wyłudził 2,5 tys. zł, podając się za prawnika.

"Są to groźby"

Jak stwierdził rozmówca Doroty Bawołek, nie popełnił żadnego przestępstwa.

- W mojej ocenie są to groźby wobec mnie i jest to używane jako przykrywka, a sprawa tych zarzutów musiała być spreparowana w ostatnich godzinach przez ludzi, którzy boją się , że ujawnię ich tożsamość mediom w związku z tym, że uczestniczyli od czasu do czasu w gejowskich sex party tutaj, w Brukseli - podsumował Manzheley.

