Pytanie padło dzień po tym jak na jaw wyszła afera z udziałem prominentnego polityka Fideszu Jozsefa Szajera. Europoseł został w piątek przyłapany na udziale w imprezie - gejowskiej orgii z udziałem ponad 20 osób w Brukseli. Policja interweniowała, bo spotkanie łamało restrykcje koronawirusowe.

What else should #Fidesz do for all of you to see that they simply don’t fit in with our family?